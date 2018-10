Csakugyan?- tamáskodnak az újságírók, akik közül sokan jól ismerik a média reális működési lehetőségeit az egykori szocialista országokban, amelyek aztán 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz. A sajtószabadság természetesen minden alkotmányban (alaptörvényben) benne van, de a hétköznapi gyakorlat szomorú cáfolata ennek. Csehország persze nem Szlovákia, ahol a miniszterelnököt bíráló fiatal újságírót a maffia teszi el láb alól, de érthető, ha a Le Monde újságírói nem örülnek igazán a Keletről jött pénznek.

A Czech Media Invest a legnagyobb médiabirodalom Csehországban

2,6 milliárd dollárra becsüli a Forbes Daniel Kretinsky vagyonát, amely csak a negyedik az oligarchák sorában a 10 milliós Csehországban. Ahol maga Babis miniszterelnök is csekély 4 milliárd dolláros vagyonnal büszkélkedhet. De nála legalább tudni lehet, hogy miből. A Moszkvában végzett Babis igen szoros kapcsolatban állt az akkori csehszlovák és szovjet titkosszolgálattal. Még a kommunizmus idején csehszlovák-marokkói közös vállalkozást alakított. Ez lett az alapja a Babis birodalomnak, mely azután a médiára is kiterjedt. Egy időben Babis még a Népszabadság iránt is érdeklődött. Aztán megalakította a populista Ano pártot, amely legyűrte a régi erőket és így Babis Csehország miniszterelnöke lett.

Kicsoda Daniel Kretinsky?

A 43 éves dollármilliárdos a rendszerváltás csodagyerekének számít Csehországban. A legnagyobb helyi energiaszolgáltató képezi birodalmának alapját, de ő is kiépített egy média birodalmat: a Czech Media Invest a legnagyobb Csehországban. Daniel Kretinsky, akinek az irodája szimbolikusan a Párizsi utcában van Prágában, külföldön is terjeszkedik: Franciaországban övé az Elle és a Marianne, a két képes női magazin. És most jöhet a Le Monde, ahol félnek az újságírók. Nem véletlenül: Daniel Kretinsky ugyanis pénzügyes. Profitorientált és nem különösebben kiváncsi arra, hogy milyen területen milyen eszközökkel produkál eredményt. A médiában manapság nagyon nehéz profitot termelni, mert az ingyenes internet óriási konkurenciát jelent. Ezért a francia sajtóban is folyamatosan karcsúsítanak. A pénzügyileg kikalkulált anorexia a média réme mindenütt, így Franciaországban is. Párizsban csak Daniel Kretinsky kisebbségi tulajdonáról van szó, de Prágában nem is nagyon titkolják: meg akarják szerezni a francia sajtó zászlóshajóját, a liberális Le Monde-ot. Miért?- kérdik aggodalmaskodva az újságírók, és nemcsak ők Franciaországban. (via Le Figaro)