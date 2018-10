Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.
2018. október. 29. 10:28
Újabb budapesti palotát szerzett meg Erdogan párttársa

Lőrincz Tamás hatalmas csatában 2-1-re legyőzte dél-koreai ellenfelét, így bejutott a kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájának vasárnapi fináléjába a budapesti birkózó-világbajnokságon. Bácsi Péter aranyérme után tehát újabbra van kilátás.
2018. október. 27. 18:17
Újabb magyar aranyért drukkolhatunk a birkozó-vb-n

Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.
2018. október. 29. 11:14
Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett

Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.
2018. október. 28. 19:38
Lőrincz Tamás ezüstérmes a budapesti birkózó vb-n

Hozzák fel a szemetet Nógrádból - kéri a szocialista párt.
2018. október. 27. 14:37
Az MSZP a Kossuth térre várja a kukakárosultak szemetét

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója bevallja, hogy az intézmény más lett, mint amilyennek eredetileg tervezték. És azt is, hogy nem tudja, mi a megoldás a 150 éve létrejött közoktatás problémáira, mert ha tudná, azt csinálná. HVG-portré.
2018. október. 28. 12:00
Horn György: Rég tudom, hogy az iskola, bárhogy próbáljuk megújítani, halott

Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. 2018. október. 29. 14:05
Meghalt egy kanyarós gyerek Kárpátalján

A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. Így már két beadvány van az Alkotmánybíróság előtt.
2018. október. 29. 10:44
Újabb bíróság torpedózta meg a hajléktalantörvényt