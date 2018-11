Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új EU-s fejlesztés előzetes azonosítást kérne a beutazni kívánóktól, akiknek egy mesterséges intelligencia által működtetett hazugságvizsgálaton is át kellene esnie. ","shortLead":"Egy új EU-s fejlesztés előzetes azonosítást kérne a beutazni kívánóktól, akiknek egy mesterséges intelligencia által...","id":"20181102_Jonnek_az_okos_hazugsagvizsgalok_a_magyar_hataron_tesztelik_az_EU_uj_feljeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f10a99-256c-46bb-9234-4134fe8f5e85","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Jonnek_az_okos_hazugsagvizsgalok_a_magyar_hataron_tesztelik_az_EU_uj_feljeszteset","timestamp":"2018. november. 02. 09:03","title":"Jönnek az okos hazugságvizsgálók, a magyar határon tesztelik az EU új feljesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c750-f71b-4575-bc88-29438f8de995","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hetekkel az után, hogy elbukott a népszavazás a férfi-nő házasság alkotmányba foglalásáról, az élettársi kapcsolat bejegyzését lehetővé tévő törvényjavaslatot adtak be.","shortLead":"Hetekkel az után, hogy elbukott a népszavazás a férfi-nő házasság alkotmányba foglalásáról, az élettársi kapcsolat...","id":"20181101_Bevezetnek_Romaniaban_a_bejegyzett_elettarsi_kapcsolatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1185c750-f71b-4575-bc88-29438f8de995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb16d6a3-1239-44bd-94fb-9ffbe6612a80","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Bevezetnek_Romaniaban_a_bejegyzett_elettarsi_kapcsolatot","timestamp":"2018. november. 01. 14:11","title":"Bevezetnék Romániában a bejegyzett élettársi kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel: babák, kiegészítők, ruhák. A rózsaszín kislánykultúra zsarnokian terelgeti a gyerekeket a külsőségek felé, de hogy milyen elementáris a hatása, azt a horror birodalmából érkezett figurával teszteltük: a vámpírral.","shortLead":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel...","id":"20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada5b5d-a19c-4c76-ad45-c09553acd020","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","timestamp":"2018. október. 31. 20:30","title":"A pink zsarnoksága, avagy hogy kerül a vámpír a babaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte tiltakoznak a Google-alkalmazottak a nőkkel szembeni bánásmód miatt.","shortLead":"Világszerte tiltakoznak a Google-alkalmazottak a nőkkel szembeni bánásmód miatt.","id":"20181101_A_nokkel_szembeni_visszaelesek_miatt_hagytak_abba_a_munkat_a_Googledolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b95e6-51a0-489f-b9fa-044c89f555d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_A_nokkel_szembeni_visszaelesek_miatt_hagytak_abba_a_munkat_a_Googledolgozok","timestamp":"2018. november. 01. 09:51","title":"A nőkkel szembeni visszaélések miatt hagyták abba a munkát a Google-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52","c_author":"Dercsényi Dávid - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád megyei Zöld Híd pénzügyi krízise miatt 116 településen. A szegedi társaság ugyanis hitelből működik, a jogszabályok egyre több terhet róttak rá, egyre több adót kell fizetnie és az önkormányzat sem segíthet rajta. Mindenesetre az országos tőkeinjekció most egy ideig az ő gondjait is megoldhatja. ","shortLead":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád...","id":"20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687ccd7d-898f-4028-99de-f7ce5b210d86","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 31. 16:58","title":"Szemétkáosz Magyarországon: következik Szeged?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","shortLead":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","id":"20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a8390-cd0d-48f0-ac20-27b94bb699da","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","timestamp":"2018. november. 01. 11:16","title":"Brutálisan gyilkolták meg a börtönben a hírhedt bostoni maffiafőnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]