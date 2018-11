Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem a mobilos applikációja nem fog működni.","shortLead":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem...","id":"20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609afa0a-b570-4a76-8bd8-9d50d683a280","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","timestamp":"2018. november. 05. 19:57","title":"Fél napig nem lesz elérhető online a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De pénzt nem kap érte.","shortLead":"De pénzt nem kap érte.","id":"20181105_Lazart_sem_hagytak_az_ut_szelen_egy_kormanybiztossagot_is_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a775bd-4e7c-4974-8fc5-534abdfd3760","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lazart_sem_hagytak_az_ut_szelen_egy_kormanybiztossagot_is_kapott","timestamp":"2018. november. 05. 20:36","title":"Lázárt sem hagyták az út szélén, egy kormánybiztosságot is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint a republikánusok, de ők is ezen az úton haladnak, Kínánál vagy az oroszoknál viszont még jobbak vagyunk. A Fideszt szélsőjobboldalinak, Magyarországot az egyik legfiatalabb autoriter rendszernek nevezte.","shortLead":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint...","id":"20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d315e0-2135-4bec-9675-68141a1da9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","timestamp":"2018. november. 05. 17:59","title":"A világ egyik legfiatalabb autokráciája – most a NY Times bírálta Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f62773-adf3-44ec-9bd3-337984730fd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá három felnőttet. Az eset az ország északnyugati részén történt, ahol az angol nyelvű kisebbség régóta el akar szakadni a francia többségű államtól.","shortLead":"Továbbá három felnőttet. Az eset az ország északnyugati részén történt, ahol az angol nyelvű kisebbség régóta el akar...","id":"20181105_79_gyereket_raboltak_el_fegyveresek_egy_kameruni_iskolabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f62773-adf3-44ec-9bd3-337984730fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f220c0-7c64-4399-ae74-a30b16412aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_79_gyereket_raboltak_el_fegyveresek_egy_kameruni_iskolabol","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"79 gyereket raboltak el fegyveresek egy kameruni iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem adjuk a terünket az Apple-nek – valahogy így summázható Stockholm városvezetésének döntése, amely nem engedi, hogy egy népszerű közösségi helyen épüljön fel egy egyébként látványos Apple-áruház.","shortLead":"Nem adjuk a terünket az Apple-nek – valahogy így summázható Stockholm városvezetésének döntése, amely nem engedi...","id":"20181106_apple_store_stockholm_kungstradgarden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3857e90d-dd93-4bfa-a4d0-88b19b739cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_apple_store_stockholm_kungstradgarden","timestamp":"2018. november. 06. 17:03","title":"Stockholm városvezetése beleállt: a kiszemelt kertbe biztos nem kerülhet Apple-áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f351b2b-086a-45c5-bdb0-6e668de88ea8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A magyar családi cégek jó része 1989 után alakult, így most utódlás előtt állnak, de jellemzően nem tudják, mi legyen a választott kimenet – és azt sem, hogy ki legyen az utód.","shortLead":"A magyar családi cégek jó része 1989 után alakult, így most utódlás előtt állnak, de jellemzően nem tudják, mi legyen...","id":"20181106_Itt_a_recept_magyar_kutatas_szedte_pontokba_mitol_elnek_tul_a_csaladi_vallalkozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f351b2b-086a-45c5-bdb0-6e668de88ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3e34a4-a602-4a86-a862-b0cca2638a54","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181106_Itt_a_recept_magyar_kutatas_szedte_pontokba_mitol_elnek_tul_a_csaladi_vallalkozasok","timestamp":"2018. november. 06. 06:00","title":"Itt a recept: magyar kutatás szedte pontokba, miért sikeresebbek bizonyos családi vállalkozások a többinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki azt várta, hogy a vásárlók megrohanják az Apple-t az új és legolcsóbban kínált iPhone-okért, a jelek szerint azonban nem egészen ez történt.","shortLead":"Mindenki azt várta, hogy a vásárlók megrohanják az Apple-t az új és legolcsóbban kínált iPhone-okért, a jelek szerint...","id":"20181106_apple_iphone_xr_eladas_nikkei_jelentes_iphone_xr_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9fdb37-73df-4105-b36c-c4846da07194","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_apple_iphone_xr_eladas_nikkei_jelentes_iphone_xr_gyartasa","timestamp":"2018. november. 06. 10:33","title":"Ebből baj lehet: nem fogy az iPhone XR, több gyártósort el se indított az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]