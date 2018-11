Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK vezérigazgatójának bizottsági meghallgatásán. A bevezetés időpontja totál homály, miközben Dabóczi Kálmán olyanokra hivatkozik a projekt nehézségeiről beszélve, mint az ázsiai időeltolódás, vagy a veronai buszbaleset. A projekt hibáiért ki nem mondva Vitézy Dávid korábbi BKK-vezért okolja a főváros. ","shortLead":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK...","id":"20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664e6f9e-2ade-4656-9f61-4b98862cbd40","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","timestamp":"2018. november. 07. 11:16","title":"Elektronikus jegyrendszer: Vitézyt okolják, szerződésbontás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","shortLead":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","id":"20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b906b-bc87-4e08-a454-a2c6ec528793","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","timestamp":"2018. november. 07. 17:31","title":"Most kamu Zorán-koncertjegyekkel verte át vásárlóit a Viagogo nevű weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek az amerikai kongresszus alsóházában, ám nem számítanak arra, hogy rövid távon gyökeresen megváltozna az USA bel- és külpolitikája. A populisták Trump győzelmeként értékelik a voksolás eredményét.

","shortLead":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek...","id":"20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd2e64-3a0b-49af-8fc5-6e583b88d24a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","timestamp":"2018. november. 07. 17:52","title":"Európa örül a demokraták sikerének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","shortLead":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","id":"20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63ea1b1-f6dd-48cc-a411-95813c66dffb","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","timestamp":"2018. november. 07. 15:48","title":"Albumpremier: itt az AŽUR bemutatkozó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","shortLead":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","id":"20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c32fd6-43eb-4e1a-9520-efe92339874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","timestamp":"2018. november. 07. 14:21","title":"Patika állapotú régi diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő keresztény közösségről szóló filmjét ajánljuk. Már csak azért is, mert a köztévé nem biztos, hogy leadja valaha. A te neved című film után garantáltan más emberként jön majd ki a moziból. Villáminterjú a rendezővel.","shortLead":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő...","id":"20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6a8b5-89fd-4f36-a85d-b8686261fc06","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","timestamp":"2018. november. 07. 08:26","title":"Minek filmezik a hajléktalanokat, hogy mindenki lássa?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi média túlzott használata komoly függés kialakulásához vezethet, addig mások szerint ez csak felesleges ijesztgetés. A digitális rácsavarodás mindenesetre egyre jobban megviseli az emberi kapcsolatokat. El tudja képzelni az életét lájkok és kommentek nélkül?","shortLead":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi...","id":"20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac51a5c-88f3-4cb5-aa4d-3a727199bbc5","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","timestamp":"2018. november. 06. 20:00","title":"Meddig bírná ki Facebook nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő jogszabályt. Nemcsak adatokban gazdagodnak ezzel az illiberális állam vezetői, hanem megrendelésekben is. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő...","id":"20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd0bce8-c534-44b8-88f2-c82c727a152e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Mindenki benne lesz Orbán új tévéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]