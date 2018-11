Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e99e33e-c027-408e-aeb2-aaf5537b5d6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezményes lakásáfát érintő módosítást tervez a kormány: a Pénzügyminisztérium az idén novemberben már engedéllyel rendelkező lakásoknál 2023 végéig kitolná az 5 százalékos áfa határidejét. Több tízezer lakás építtetője jutna levegőhöz – nem kell kapkodniuk a kivitelezéssel, és a lakásdrágulás üteme is csökkenhet, az építőiparban foglalkoztatott több mint 300 ezer embernek pedig megmaradhat a munkája.","shortLead":"A kedvezményes lakásáfát érintő módosítást tervez a kormány: a Pénzügyminisztérium az idén novemberben már engedéllyel...","id":"20181107_Enyhitheti_a_lakasdragulast_az_afahatarido_meghosszabbitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e99e33e-c027-408e-aeb2-aaf5537b5d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c22e657-e6e8-43d1-908b-f56b17e386d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Enyhitheti_a_lakasdragulast_az_afahatarido_meghosszabbitasa","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Enyhítheti a lakásdrágulást az áfahatáridő meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d","c_author":"","category":"elet","description":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","shortLead":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","id":"20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea277e0-fb38-490f-bc3c-e51e2987055a","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","timestamp":"2018. november. 08. 16:59","title":"Nem tetszett a nagymamának, hogy a tornatanár guggolásokat végeztet az unokájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki a Nature című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányból, amely azt bizonyítja, hogy a színes tojás korántsem a modern madarak kivételes tulajdonsága, hanem már az őseiknek számító dinoszauruszok csoportjára is jellemző volt.","shortLead":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki...","id":"20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5dcba8-c805-471b-bf06-9886239cd94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","timestamp":"2018. november. 07. 16:03","title":"Ez aranyos: színes, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abf8a2-4c70-4eed-bc73-d02bf79dc695","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folytatódik Surányi György és a Magyar Nemzeti Bank izgalmas vitája. \r

(Frissítés: az MNB üzenetet küldött, amiből az derül ki, hogy ők sajnos tovább nem vitatkoznak.)","shortLead":"Folytatódik Surányi György és a Magyar Nemzeti Bank izgalmas vitája. \r

(Frissítés: az MNB üzenetet küldött, amiből...","id":"201845_zavartalan_onellentmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07abf8a2-4c70-4eed-bc73-d02bf79dc695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4f7fd0-d1c0-41bd-a44b-593947fb47f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201845_zavartalan_onellentmondas","timestamp":"2018. november. 08. 11:30","title":"A jegybank titokzatos aranyvásárlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82652a98-ddd8-4749-be73-1078227e21a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elektromos autókhoz való alkatrészt fognak gyártani Magyarországon.","shortLead":"Az elektromos autókhoz való alkatrészt fognak gyártani Magyarországon.","id":"20181107_32_milliard_forintos_autoipari_beruhazast_hoztak_Tatabanyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82652a98-ddd8-4749-be73-1078227e21a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6805767-3c75-43f5-94c6-448935a99729","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_32_milliard_forintos_autoipari_beruhazast_hoztak_Tatabanyara","timestamp":"2018. november. 07. 09:53","title":"32 milliárd forintos autóipari beruházást hoztak Tatabányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","shortLead":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","id":"20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c23e1ac-3db9-4194-a028-5d32b46e2bf0","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","timestamp":"2018. november. 08. 15:08","title":"Tízezrek készültek Michelle Obamára, aztán csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6735dfd-dc0f-4e43-a1fd-44d494cfca27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A huszonkét ellenőrzött terméket élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőnek ítélték, de találtak jelölési hiányosságokat és határérték-túllépést is.","shortLead":"A huszonkét ellenőrzött terméket élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőnek ítélték, de találtak jelölési...","id":"20181108_majonez_vizsgalat_nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6735dfd-dc0f-4e43-a1fd-44d494cfca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c31a124-dcb5-4835-88f7-c8d9146ae00c","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_majonez_vizsgalat_nebih","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Majonézeket vizsgált a Nébih, megvan az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]