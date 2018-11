Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár korábban bejelentette, hogy mandátuma lejárta után – vagyis 2021-ben – nem indul újra a pozícióért, de egy közvélemény-kutatás szerint sok választó szerint már korábban vissza kellene vonulnia.","shortLead":"A német kancellár korábban bejelentette, hogy mandátuma lejárta után – vagyis 2021-ben – nem indul újra a pozícióért...","id":"20181108_A_nemetek_ketharmada_szerint_Merkelnek_mar_jovore_le_kellene_mondania_a_kancellari_posztrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fe3e6f-1035-46fb-9c45-6224f86d7937","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_A_nemetek_ketharmada_szerint_Merkelnek_mar_jovore_le_kellene_mondania_a_kancellari_posztrol","timestamp":"2018. november. 08. 10:01","title":"A németek kétharmada szerint Merkelnek már jövőre le kellene mondania a kancellári posztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erőmű építéséről írt alá szerződést Adnan Polat a Powerchinával, több százmillió eurót kaphat.","shortLead":"Erőmű építéséről írt alá szerződést Adnan Polat a Powerchinával, több százmillió eurót kaphat.","id":"20181107_Kinaba_is_magaval_vitte_Orban_torok_szovetsegeset_hogy_nagy_uzletet_kosson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64852cab-05a5-4138-ae48-1849a582000c","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Kinaba_is_magaval_vitte_Orban_torok_szovetsegeset_hogy_nagy_uzletet_kosson","timestamp":"2018. november. 07. 12:10","title":"Kínába is magával vitte Orbán török szövetségesét, hogy nagy üzletet kössön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington a Szkripal-ügy miatt fontolgat újabb szankciókat Oroszországgal szemben.","shortLead":"Washington a Szkripal-ügy miatt fontolgat újabb szankciókat Oroszországgal szemben.","id":"20181107_Moszkva_az_uj_szankciokat_is_torvenytelennek_tartana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2951ff23-c863-4ee0-9cae-faf84247edd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Moszkva_az_uj_szankciokat_is_torvenytelennek_tartana","timestamp":"2018. november. 07. 14:25","title":"Moszkva az új szankciókat is \"törvénytelennek\" tartaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Utánajártunk, mi lett a másfél éve vitákat kavart, szabolcsi space központ tervével, amelyre egy kormányhatározat nyújtott volna (elvi) fedezetet. A gyarapodó Kisvárda árnyékában senyvedő Gyulaháza álma összetört. ","shortLead":"Utánajártunk, mi lett a másfél éve vitákat kavart, szabolcsi space központ tervével, amelyre egy kormányhatározat...","id":"20181108_Gyulahaza_nem_lesz_magyar_Bajkonur_sesztak_miklos_kisvarda_turizmus_urkozpont_space_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390cfcb-4784-4bcd-8ef5-227d044f314e","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Gyulahaza_nem_lesz_magyar_Bajkonur_sesztak_miklos_kisvarda_turizmus_urkozpont_space_kozpont","timestamp":"2018. november. 08. 11:00","title":"Összetört egy álom, Gyulaháza nem lesz a magyar Bajkonur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","shortLead":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","id":"20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f811aa8-153a-49ec-9bf9-83f17dd95a58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","timestamp":"2018. november. 07. 06:59","title":"Öt évig még maradhat a kedvezményes lakásáfa, de nem minden ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal majd fel.","shortLead":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal...","id":"20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b90b2bb-845c-4fb1-927f-901060ea42fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","timestamp":"2018. november. 07. 17:35","title":"Szél Bernadett nem az LMP, hanem a Momentum tüntetésén beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság hívta fel a Facebook figyelmét a gyanús profilokra, amiket sikerült az amerikai félidős választások előtti utolsó pillanatban lekapcsolni.","shortLead":"A hatóság hívta fel a Facebook figyelmét a gyanús profilokra, amiket sikerült az amerikai félidős választások előtti...","id":"20181107_facebook_kamuprofil_letiltasa_torles_alhir_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76542620-1e0c-4f4b-ba4d-c8a147fcec7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_facebook_kamuprofil_letiltasa_torles_alhir_instagram","timestamp":"2018. november. 07. 15:33","title":"Facebook: Az orosz trollgyár irányította a kedden lekapcsolt kamuprofilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]