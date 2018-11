Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bogotába látogatott a magyar házelnök.","shortLead":"Bogotába látogatott a magyar házelnök.","id":"20181107_Magyar_sikertortenetet_lat_Kover_Laszlo_Kolumbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e6648-9722-433a-9890-0a800c3f4187","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Magyar_sikertortenetet_lat_Kover_Laszlo_Kolumbiaban","timestamp":"2018. november. 07. 08:17","title":"Magyar sikertörténetet lát Kövér László Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek az amerikai kongresszus alsóházában, ám nem számítanak arra, hogy rövid távon gyökeresen megváltozna az USA bel- és külpolitikája. A populisták Trump győzelmeként értékelik a voksolás eredményét.

.

","shortLead":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek...","id":"20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd2e64-3a0b-49af-8fc5-6e583b88d24a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","timestamp":"2018. november. 07. 17:52","title":"Európa örül a demokraták sikerének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre.","shortLead":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre.","id":"20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5d0ff-b313-4241-bef4-dcb975658ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 08. 09:39","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai bárban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk egy tőlünk sok száz/ezer fényévre lévő esetleges idegen civilizáció tudtára, hogy létezünk. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik kutatója szerint sikerült megtalálni a választ ez utóbbi kérdésére.","shortLead":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk...","id":"20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad8fa8-b775-442b-be57-6c3644d3d4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","timestamp":"2018. november. 07. 09:03","title":"Kész a terv: fel kell lőnünk egy szupererős lézert az űrbe, így garantált, hogy kiszúrnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","shortLead":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","id":"20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad64348-72f6-4bca-906e-ebc243649c70","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 06. 13:12","title":"Megkezdődött a félidős választás Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek szavazni.","shortLead":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek...","id":"20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a961470-1597-4dfa-a8b4-018c66dac2ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","timestamp":"2018. november. 07. 05:58","title":"Amerika: még az Uber is beszállt a választási mozgósításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel, a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban (MNT) 30 mandátumot szerezve. De kié lett a maradék öt hely, és miért aggódhat a győztes?\r

","shortLead":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel...","id":"20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e395f-6571-4018-9e9a-c1bd54f2bdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","timestamp":"2018. november. 06. 17:22","title":"Mintha csak lemásolta volna a Fideszt a vajdasági szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","shortLead":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","id":"20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d3cda2-af16-460c-ac86-c7f18ca3e04b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","timestamp":"2018. november. 06. 14:15","title":"Barátkozásban is különböznek az éjjeli baglyok és a pacsirták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]