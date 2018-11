Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag egy új kutatás alapján.","shortLead":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag...","id":"20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8fd343-b7d1-45cd-b198-43b33838f5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","timestamp":"2018. november. 08. 10:03","title":"Van egy anyag, ami a rákos sejteket ragyogóra színezi, ez segítheti a sebészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei részvényekkel, amelyek árfolyama éppen lefelé tart. A számla zároltatásával ugyanis a megbízások azonnal a hatályukat veszítik.","shortLead":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei...","id":"mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c7dbc4-e9a0-4d38-b0ba-074e0ecc2c76","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","timestamp":"2018. november. 08. 07:30","title":"Csak párja halála után tudta meg, hogy tőzsdézett? Így juthat hozzá a részvényeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"2655e988-b23f-4a43-82e1-ba6292133637","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen csak túlvagyunk a modell ráncfelvarrásán, de a gyáriak már javában tesztelik az új generációs C-t.","shortLead":"Éppen csak túlvagyunk a modell ráncfelvarrásán, de a gyáriak már javában tesztelik az új generációs C-t.","id":"20181109_elso_kemfotok_ime_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly_bmw3_audi_a4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2655e988-b23f-4a43-82e1-ba6292133637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee412f08-f061-42fd-82e7-95d330a99639","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_elso_kemfotok_ime_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly_bmw3_audi_a4","timestamp":"2018. november. 09. 13:21","title":"Első kémfotók: íme a teljesen új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f6f10c-d8d2-46e4-97d8-7dc4e9a68091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ügy már bíróság elé került.","shortLead":"Több ügy már bíróság elé került.","id":"20181108_Ujabb_energiaugyben_indult_eljaras_Magyarorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f6f10c-d8d2-46e4-97d8-7dc4e9a68091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7bbf5d-7399-47bf-8cd4-9f31da3735ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ujabb_energiaugyben_indult_eljaras_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. november. 08. 14:45","title":"Újabb energiaügyben indult eljárás Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b4b0eb-b688-424e-b4ff-80478ee240c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Razvan Lucescu szerint a fehérvári csapat nem focizott, csak felrugdalta a labdát, és talált gólokkal nyert mindkétszer.","shortLead":"Razvan Lucescu szerint a fehérvári csapat nem focizott, csak felrugdalta a labdát, és talált gólokkal nyert mindkétszer.","id":"20181109_mol_vidi_fc_paok_europa_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b0eb-b688-424e-b4ff-80478ee240c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf00a36-bbd1-407b-874b-95ff9b86d152","keywords":null,"link":"/sport/20181109_mol_vidi_fc_paok_europa_liga","timestamp":"2018. november. 09. 08:10","title":"Kikaptak a Viditől, nehezen viseli a PAOK-edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb annál, mint megérteni azt, ahogyan ők éltek fiatalon. Bicsák Boglárka a két nagymamáját vette filmre, alkotásának pedig a létező legkedvesebb címet adta: Megint elfelejtettem nefelejcset hozni. Villáminterjú a rendezővel. ","shortLead":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb...","id":"20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c6ed6a-57d2-43e1-b81f-a1b2d5fb79f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","timestamp":"2018. november. 08. 08:48","title":"Bátorságra és elszántságra tanítanak a nagymamáink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt senki nem kerül veszélybe.","shortLead":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt...","id":"20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa35dea-a264-4bb5-a3c6-6f513165d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","timestamp":"2018. november. 07. 20:26","title":"Megépülhet az első szélerőmű Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Húszezer eurónál olcsóbb modelleket akarnak gyártani. ","shortLead":"Húszezer eurónál olcsóbb modelleket akarnak gyártani. ","id":"20181108_Harom_gyaraban_is_atall_az_elektromos_autokra_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6238cd65-d861-4e96-82eb-934db3e2c6f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Harom_gyaraban_is_atall_az_elektromos_autokra_a_Volkswagen","timestamp":"2018. november. 08. 21:15","title":"Három gyárában is átáll az elektromos autókra a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]