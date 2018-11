Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","shortLead":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","id":"20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf3317-c4f8-48b6-ac1f-6529961d1bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Újraindították a Nemzetközi Űrállomás meghibásodott orosz számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legmagasabban fekvő településének, a perui La Rinconadának lakóit vizsgálja egy francia–olasz kutatócsoport, amely az emberi szervezet alkalmazkodási képességeinek határait akarja megismerni.","shortLead":"A világ legmagasabban fekvő településének, a perui La Rinconadának lakóit vizsgálja egy francia–olasz kutatócsoport...","id":"20181109_magasan_fekvo_telepulesek_hatasa_emberi_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f564228-95ae-4784-8115-3697e5d6fcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_magasan_fekvo_telepulesek_hatasa_emberi_szervezet","timestamp":"2018. november. 09. 15:03","title":"14 tudós orvos indul el átvizsgálni a várost, ahol 5100 méter magasan élnek emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","shortLead":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","id":"20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c23e1ac-3db9-4194-a028-5d32b46e2bf0","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","timestamp":"2018. november. 08. 15:08","title":"Tízezrek készültek Michelle Obamára, aztán csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e839283-d84f-4a56-8af9-c221e1eae9bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit máris beszerzett magának egy 2018-as MacBook Airt, hogy megnézze, mennyire könnyű/nehéz szervizelni a gépet, ha az véletlenül elromlana. Kiderült, néhány elemet meglepően könnyen ki lehet cserélni, összességében viszont nagyon érdemes vigyázni rá.","shortLead":"Az iFixit máris beszerzett magának egy 2018-as MacBook Airt, hogy megnézze, mennyire könnyű/nehéz szervizelni a gépet...","id":"20181109_apple_macbook_air_szerelhetoseg_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e839283-d84f-4a56-8af9-c221e1eae9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcb5611-b785-4f97-a098-fde8c9d38685","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_apple_macbook_air_szerelhetoseg_ifixit_teardown","timestamp":"2018. november. 09. 14:03","title":"Szétszedték az új MacBook Airt, és nem voltak elájulva tőle a szerelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett, hogy a rendszer automatikusan bezárná az éppen használatban lévő appot, bevonja a felhasználót a frissítésbe.","shortLead":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett...","id":"20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609c8e4-4bdc-4569-a967-5a19a4514d14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. november. 09. 09:03","title":"Androidos mobilja van? Kiveszik a rendszerből az egyik legzavaróbb dolgot, jön az újféle frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","shortLead":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","id":"20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9feede-2313-44eb-b77b-c79923630f48","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","timestamp":"2018. november. 08. 10:21","title":"Meghalt az igazi Wonder Woman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","shortLead":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","id":"20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a866a2-db95-4555-b1d6-1d4f92447a71","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen védést még biztosan nem látott, mint amit ez a kisfiú apukája „segítségével” produkált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]