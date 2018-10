A két évvel ezelőtt indult perben azzal vádolták a szegedi címzetes főjegyzőt és az alpolgármestert, a kabinet vezetőjét, valamint a közlekedési társaság egykori vezetőit, hogy 2008 és 2012 között ingyen éves bérletet osztottak az önkormányzattal kapcsolatban álló személyeknek. A más városokban is bevett gyakorlat egyébként azóta is él, de azóta jogszabályi hátteret is teremtettek neki, a váddal érintett időszakban viszont ennek nem volt jogi háttere.

Az érintetteket többrendbeli, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolták, most ebben találták őket bűnösnek első fokon. Botka László, Szeged polgármestere közleményében koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet, abban bízik, hogy a másodfokon eljáró bíróságon kiköszörülik a csorbát. Mózes Ervin, szegedi jegyző, aki az egyik vádlottja az eljárásnak, szintén közleményt adott ki. Ebben a jegyző leírja, hogy a parkoló bérleteket törvényesen adták térítésmentesen parlamenti és önkormányzati vezetőknek, díszpolgároknak. Mózes kiemeli, hogy ebben a kedvezményben bírósági, ügyészségi, rendőri vezetők is részesültek.

Olyanért akarnak elítélni minket, amely minden magyar nagyvárosban bevett és törvényes gyakorlat

– írja a közleményben Mózes Ervin.

A vádirat szerint az önkormányzatnál évente vezetői értekezleteken döntöttek arról, hogy kik azok az önkormányzattal, illetőleg a polgármesteri hivatallal kapcsolatban álló emberek, akik ingyenes kombinált parkolóbérletet kaphatnak.

A delmagyar.hu a vádemeléskor megkereste a város jegyzőjét, aki elmondta, hogy 2013. január 1-jén lépett hatályba az a közgyűlési rendeletmódosítás, amely jogszabályi alapot teremtett a parkoló bérletek ingyenes átadására. Azt megelőzően azonban semmilyen jogszabály vagy egyéb rendelkezés nem tette ezt lehetővé. Az ügyben felbujtással vádolták Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, Solymos László alpolgármestert és Kalmár Gábor kabinetvezetőt. A címzetes főjegyző elmondása szerint ingyen parkolási bérletet kaptak többek között rendőri vezetők, alkotmánybíró és a kormányhivatal vezetője is. Mózes hangsúlyozta, hogy ez a gyakorlat már 20 éve működött az önkormányzatnál, bárki is irányította az önkormányzatot. Ennek költsége évente körülbelül 8 millió forint volt, ami a cég parkolási bevételeinek 1 százalékát sem érte el. Az ingyenes parkoló bérletet eleinte 70, később – a közgyűlés létszámának csökkentésével – 65 ember kapta – mondta Mózes Ervin.

Mózes szerint nem következetes az ügyészség, mert nem vádolták meg a parkolási társaság igazgatóit abban az esetben, amikor ugyanilyen konstrukcióban ingyen biztosítottak parkoló bérletet a rendőrség gépjárműveire vagy jelentős kedvezményt, gyakorlatilag ingyenes parkolási lehetőséget adtak egy parkolóházban az ügyészség és bíróság alkalmazottainak.

A gyulai bíróságon tavaly nyáron tanúként hallgatták meg Botka Lászlót, Szeged polgármesterét is. Botka itt elmondta, hogy a parkoló bérletek térítésmentes juttatását ő maga tizenöt évvel ezelőtt, amikor a város vezetője lett, megörökölte. Botka is kapott ilyen bérletet a felesége nevén levő gépkocsira, aminek valójában ő volt a használója, üzemben tartója. A bérletek juttatását 2013-ban azért szabályozták helyi rendelettel, mert az országos szabályozás is változott, ehhez igazodtak.