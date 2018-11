Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez persze módosul az idő múlásával, de Mihalec Gábor párterapeuta Házasság 2.0 című új könyvének néhány mondata még a középkorú ember számára is túl józanul hangzik.","shortLead":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez...","id":"20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44a23-cfa6-4929-8863-65509c6b2f75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","timestamp":"2018. november. 11. 20:15","title":"„Egyetlen kapcsolat sem működik erőfeszítés nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c5e60-beb5-4887-8b3d-ecfecac7e93c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállító egy német óriáscég lenne, mely két évig fejlesztette az eszközt.","shortLead":"A beszállító egy német óriáscég lenne, mely két évig fejlesztette az eszközt.","id":"20181113_Holografikus_3Ds_szemuvegben_dolgozhatnak_a_debreceni_BMWgyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845c5e60-beb5-4887-8b3d-ecfecac7e93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd78d3d-af9b-450f-b348-a2d839d53bc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Holografikus_3Ds_szemuvegben_dolgozhatnak_a_debreceni_BMWgyarban","timestamp":"2018. november. 13. 09:40","title":"Holografikus 3D-s szemüvegben dolgozhatnak a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","shortLead":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","id":"20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366a95-5abd-42e6-bd92-e6a1d94e662d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 16:04","title":"Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban vállalták. ","shortLead":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban...","id":"20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3ad9e2-c04b-447b-82c8-53e87543662f","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","timestamp":"2018. november. 12. 12:27","title":"Mészáros gyerekeinek cége tervezi az OSZK új piliscsabai raktárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint azonban nem élte meg a születésnapját - négy évvel ezelőtt megszűnt. ","shortLead":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint...","id":"20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e2b1c-1773-42ed-9f94-f7b4eba855c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","timestamp":"2018. november. 13. 19:15","title":"\"Szellemidézés\": harminc éves lenne az SZDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Cseresnyési László","category":"itthon","description":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről és tárgyi tudásról.\r

","shortLead":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről...","id":"20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdadb23a-f858-4a78-a429-18f91a065ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","timestamp":"2018. november. 12. 11:26","title":"A helyes magyarságról - válasz TGM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És erről Facebook-posztban is büszkén megemlékezett a Fidesz alelnöke.","shortLead":"És erről Facebook-posztban is büszkén megemlékezett a Fidesz alelnöke.","id":"20181112_Nemeth_Szilard_mar_kitoltotte_a_nemzeti_konzultaciot__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c310df-e6dd-4d8d-96c0-5a989ba46a80","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nemeth_Szilard_mar_kitoltotte_a_nemzeti_konzultaciot__foto","timestamp":"2018. november. 12. 20:55","title":"Németh Szilárd már kitöltötte a nemzeti konzultációt - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3e142b-d0c3-4817-ae1d-24dce86c45ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napokban 85 ezer eurót fizetett egy hongkongi étterem-tulajdonos egy 850 grammos fehér szarvasgombáért a világ leghíresebb aukcióján. A piemonti Alba városában 88 éve rendezik meg a fehérszarvasgomba-árverést, amely manapság már világesemény. ","shortLead":"A napokban 85 ezer eurót fizetett egy hongkongi étterem-tulajdonos egy 850 grammos fehér szarvasgombáért a világ...","id":"20181113_Az_olaszok_egyetemen_tanitjak_a_kutyaknak_hogyan_keressenek_a_gazdajuknak_egy_rakas_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3e142b-d0c3-4817-ae1d-24dce86c45ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e674d5-9fe9-4bd5-b5ff-30af6cac46b9","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Az_olaszok_egyetemen_tanitjak_a_kutyaknak_hogyan_keressenek_a_gazdajuknak_egy_rakas_penzt","timestamp":"2018. november. 13. 05:45","title":"Az olaszok „egyetemen” tanítják a kutyáknak, hogyan keressenek a gazdájuknak egy rakás pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]