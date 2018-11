Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","shortLead":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","id":"20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc84b95-b654-40cb-bf49-4a3b5026b6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","timestamp":"2018. november. 12. 15:20","title":"Jó ideig állt a helyfoglalás és a fedélzeti jegyárusítás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A higany helyett galliumot tartalmazó hőmérőket is egyszerűen le lehet \"nullázni\", de egy kissé szokatlan megoldást kell választani. Mutatjuk. ","shortLead":"A higany helyett galliumot tartalmazó hőmérőket is egyszerűen le lehet \"nullázni\", de egy kissé szokatlan megoldást...","id":"20181112_gallium_higany_homero_lazmero_lerazasa_zokni_centrifugalis_ero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904fc8d1-1b28-43b0-a19e-759e46969df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_gallium_higany_homero_lazmero_lerazasa_zokni_centrifugalis_ero","timestamp":"2018. november. 12. 18:35","title":"Amit csak kevesen tudnak: így lehet lerázni a \"lerázhatatlan\" hőmérőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csákányi Eszter férjét alakítja.","shortLead":"Csákányi Eszter férjét alakítja.","id":"20181113_Kulka_Janos_visszater_a_kepernyore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349d2737-5d11-4873-b2c7-911e30bf4451","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Kulka_Janos_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2018. november. 13. 09:36","title":"Kulka János visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő valamit Írország fölött. Azt mondják, fényes volt és nagyon gyors.","shortLead":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő...","id":"20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fe3e-4a9a-423c-ab02-15515834ee14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","timestamp":"2018. november. 12. 20:16","title":"Több pilóta is azonosítatlan, fényes repülő tárgyat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát követnek a nemzetek. Megtartották az I. világháború végének századik évfordulója alkalmából rendezett párizsi megemlékezést. ","shortLead":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát...","id":"20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c39e4-16a2-490b-8d9d-04962aa1c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","timestamp":"2018. november. 11. 15:17","title":"Erről beszéltek a „nagy háború” végének századik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ellen tüntetést is szerveztek vasárnap délutánra.","shortLead":"Az amerikai elnök ellen tüntetést is szerveztek vasárnap délutánra.","id":"20181111_Felmeztelen_Femenaktivista_zavarta_meg_Trump_parizsi_vonulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb374ca9-9e29-4681-855c-b78ac5e3fbb6","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Felmeztelen_Femenaktivista_zavarta_meg_Trump_parizsi_vonulasat","timestamp":"2018. november. 11. 12:41","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg Trump párizsi vonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vizsgálatot indítottak az orosz Távol-Keleten egy behajtó cég ellen, amely az adós kiskorú gyermekéről tett közzé manipulált szexképeket, hogy elérje a hitel visszafizetését.","shortLead":"Vizsgálatot indítottak az orosz Távol-Keleten egy behajtó cég ellen, amely az adós kiskorú gyermekéről tett közzé...","id":"20181111_Gyermekpornoval_zsarolt_az_orosz_hitelezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ac7ff-e4dd-43d5-a99c-cd892201433f","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Gyermekpornoval_zsarolt_az_orosz_hitelezo","timestamp":"2018. november. 11. 16:22","title":"Gyermekpornóval zsarolt az orosz hitelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]