[{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","shortLead":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","id":"20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf3217b-0e3d-4916-bd8f-4733735a5a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","timestamp":"2018. október. 09. 12:34","title":"Bénulással járó neurológiai betegségtől féltik gyermekeiket a minnesotai szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71aab88-1a8d-43ec-b064-b14c5d04bbd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most jön el a panelok ideje, de vannak olyan lakótelepek, ahol még a szél sem rezdül.","shortLead":"Most jön el a panelok ideje, de vannak olyan lakótelepek, ahol még a szél sem rezdül.","id":"20181009_Kinyirja_a_boom_befektetesi_celu_vasarlast_a_presztizskornyekeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71aab88-1a8d-43ec-b064-b14c5d04bbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fecbfdc-e4bd-4f1d-8b5c-ea5c1896790f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181009_Kinyirja_a_boom_befektetesi_celu_vasarlast_a_presztizskornyekeken","timestamp":"2018. október. 09. 10:53","title":"Kinyírja a boom a befektetési célú vásárlást a presztízskörnyékeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A főügyész szerint az ellenzéki politikus egy tizedik emeleti mosdó ablakán ugrott ki. Pártja szerint nem így történt. Pártja szerint nem így történt.","id":"20181009_Partja_szerint_meggyilkoltak_a_venezuelai_politikust_aki_kizuhant_egy_tizedik_emeleti_WCbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa53ec-b65f-4620-abf3-02bea645a520","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Partja_szerint_meggyilkoltak_a_venezuelai_politikust_aki_kizuhant_egy_tizedik_emeleti_WCbol","timestamp":"2018. október. 09. 21:11","title":"Pártja szerint meggyilkolták a venezuelai politikust, aki kizuhant egy tizedik emeleti WC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15de09ef-979f-4641-a4cf-87c967ecf728","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A műsorvezető 46 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni.","shortLead":"A műsorvezető 46 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni.","id":"20181010_Sikeresen_levizsgazott_nemsokara_megkapja_jogositvanyat_Tilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15de09ef-979f-4641-a4cf-87c967ecf728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46334e22-7300-4f67-976b-32ae44485a5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Sikeresen_levizsgazott_nemsokara_megkapja_jogositvanyat_Tilla","timestamp":"2018. október. 10. 12:03","title":"Sikeresen levizsgázott, nemsokára megkapja jogosítványát Tilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d6c8b9-e39e-44e3-be65-c6c82e60c8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyből ébredés után, bő 3-4 órával azután tanácsos csak elkortyolni a reggeli kávét, így ugyanis kevésbé leszünk fáradtak és lassúak – mondja egy ismert dietetikus. ","shortLead":"Nem egyből ébredés után, bő 3-4 órával azután tanácsos csak elkortyolni a reggeli kávét, így ugyanis kevésbé leszünk...","id":"20181009_kavefogyasztas_idopontja_mikor_kavezzak_koffein_hatasa_esti_kave_hatasa_kortizol_stresszhormon_hormonszint_dietetikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5d6c8b9-e39e-44e3-be65-c6c82e60c8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39465ca-cc4f-404a-b852-7c1c59db189b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_kavefogyasztas_idopontja_mikor_kavezzak_koffein_hatasa_esti_kave_hatasa_kortizol_stresszhormon_hormonszint_dietetikus","timestamp":"2018. október. 09. 08:03","title":"Szinte biztos, hogy eddig ön is rossz időpontban itta meg a napi első kávéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is kímélő, egyszóval takarékosabb változata.","shortLead":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is...","id":"20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ab9d8-01cb-40d8-ac5b-d694f2c82cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:03","title":"iPhone-okra is jön a Facebook app, amelyik nem eszi annyira sem a mobilnetet, sem az aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné Gül Babát. ","shortLead":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné...","id":"20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b15cde2-ccc7-4796-9cb1-7600e1e4c025","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","timestamp":"2018. október. 09. 16:01","title":"Gül Babát méltatta Orbán és Erdogan a türbeavatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]