[{"available":true,"c_guid":"fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat ejtett. Kiderült, egy Call of Duty-játékos hívta rá a rendőröket.","shortLead":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat...","id":"20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21929bc-5dff-4875-acd7-d184f02b2277","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","timestamp":"2018. november. 14. 16:33","title":"20 év börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert megöltek miatta egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó benne.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó...","id":"20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee61b8e-44e7-4d8b-b06f-d020119a5931","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","timestamp":"2018. november. 14. 17:33","title":"Nocsak, összehajtható tabletet is tervez a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","shortLead":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","id":"20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae3720-6eb3-463a-a78d-2106f8f00007","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","timestamp":"2018. november. 14. 04:59","title":"Nincs vége az ausztrál \"gyümölcsterrornak\", most a körtében találtak tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért van szükség közigazgatási bíróságokra, miért a miniszter felügyeli majd a szakmai munkát, és miért kell kapkodni a jogalkotással? A HVG e heti számában Trócsányi László igyekezett megvédeni a nevéhez fűződő reformot, és elmondta, milyen vitája alakult ki a kormánypárt képviselőivel.","shortLead":"Miért van szükség közigazgatási bíróságokra, miért a miniszter felügyeli majd a szakmai munkát, és miért kell kapkodni...","id":"20181114_Trocsanyi_Laszlo_ebben_fogok_hinni_akkor_is_ha_mar_nem_leszek_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2eb994-17e1-4e9b-b9be-82a254e3358f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Trocsanyi_Laszlo_ebben_fogok_hinni_akkor_is_ha_mar_nem_leszek_miniszter","timestamp":"2018. november. 14. 12:30","title":"Trócsányi László: Ebben fogok hinni akkor is, ha már nem leszek miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c920a28-16cf-489b-9e1a-2b434733bfef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdett döcögni a karácsonyi reklámvonat, megjelentek az első ünnepi szpotok. Az olaszországi IKEA reklámja eddig verhetetlen: két férfi egy megrekedt liftben kénytelen karácsonyozni.","shortLead":"Elkezdett döcögni a karácsonyi reklámvonat, megjelentek az első ünnepi szpotok. Az olaszországi IKEA reklámja eddig...","id":"20181114_Remes_klausztrofob_helyzetbol_csinal_meghitt_hangulatot_az_IKEA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c920a28-16cf-489b-9e1a-2b434733bfef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39754d46-58c6-4ce9-9e07-4a566c6079c1","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Remes_klausztrofob_helyzetbol_csinal_meghitt_hangulatot_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 14. 10:31","title":"Rémes klausztrofób helyzetből csinál meghitt hangulatot az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hozzávetőleg félmillió aktív társas vállalkozás működik ma Magyarországon. Számuk az utóbbi időben évente úgy tízezerrel csökkent, és kilátásaik is változatosak közép- és hosszú távon: háromnegyedük látja meg az ötödik gyertyát a tortán, és csak minden második éli meg közülük a tíz évet. ","shortLead":"Hozzávetőleg félmillió aktív társas vállalkozás működik ma Magyarországon. Számuk az utóbbi időben évente...","id":"20181113_A_masodik_ev_a_legkritikusabb_a_vallalkozasok_eleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed220fef-758c-4b51-8fce-50b2a47de906","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_A_masodik_ev_a_legkritikusabb_a_vallalkozasok_eleteben","timestamp":"2018. november. 13. 13:42","title":"A második évben vérzik el a legtöbb vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]