A Manchester United klub társelnöke, Avram Glaser Szaúd-Arábiába repül, hogy részt vegyen a nagy befektetői tanácskozáson, melynek a világsajtó a Davos a sivatagban nevet adta. Igaz, hogy sorra mondják le a részvételt a meghívottak, de a tanácskozást megtartják – közölték a szervezők Rijádban. Maga a tanácskozás a trónörökös, Mohammad bin Szalman ötlete volt. A brit bulvársajtó szerint Szaúd-Arábia 33 éves hercege csekély 850 milliárd fontot ér, vagyis ő a világ leggazdagabb embere. A mellényzsebéből is megvehetné a Manchester United futballklubot, melynek értékét 3 milliárd fontra becsülik. Roman Abramovics, a Chelsea orosz-izraeli tulajdonosa állítólag ugyanannyiért árulja a londoni sztárcsapatot. Csakhogy általános a vélemény:



A trónörökös rendelte el az ellenzéki újságíró megölését Isztanbulban



Mike Pompeo amerikai külügyminisztert Trump elnök sietve Szaúd-Arábiába küldte, hogy tisztázza: mi is történt valójában. Valószínűleg ezt mindannyian tudják, de valamilyen hihető sztorit keresnek, hiszen az ellenzéki újságíró október másodikán bement a konzulátusra, és azóta nem került elő.



Összeesküvés-elméletek



Szaúd-Arábia szigorúan ellenőrzött sajtója kiáll a trónörökös mellett, és másokat vádol. Például Törökországot és Katart, amelyek között jó katonai együttműködés alakult ki azt követően, hogy Szaúd-Arábia embargót hirdetett a katari emirátus ellen. Mi volt az emír bűne Szaúd-Arábia szemében? Az, hogy együttműködik Iránnal egy nagy közös földgázmező kiaknázásában. Szaúd-Arábia trónörököse, aki egyben hadügyminiszter is, katonai akcióval akarta megrendszabályozni Katar emírjét. Az amerikai tábornokok alig tudták ezt megakadályozni arra hivatkozva, hogy az USA legnagyobb katonai támaszpontja épp Katarban van.

A CNN szerint Szaúd-Arábia arra készül, hogy beismerje: az ellenzéki újságíró egy félresikerült kihallgatás során halt meg Isztanbulban. Vagyis az a 15 tagú kommandó, amely Szaúd-Arábiából Isztanbulba érkezett egyetlen napra, nem azt a parancsot kapta a trónörököstől, hogy öljék meg az ellenzéki újságírót, hanem csak ki akarták hallgatni. Ezt nem könnyű elhinni, de Trump elnök már jelezte, hogy hajlamos rá. Túlságosan sok érdek forog itt kockán.



Orosz támaszpont Szaúd-Arábiában?



Ezzel fenyegette meg Amerikát az Al Arabiya kormánypárti televízió főnöke az Rt.com orosz hírportál szerint. Ha az Egyesült Államok túlságosan erősködne, akkor Szaúd-Arábia szépen átállna a másik oldalra – közölte a hatalom bizalmi embere a világgal. Mit jelent ez? Szövetséget Iránnal és Oroszországgal. A világ három legnagyobb olajtermelője egy hajóban.

Előre a 400 dolláros olajár felé?

Ezzel fenyegetőzött Szaúd-Arábia nevében a véreskezű trónörökös szócsöve. Mi lesz a focival? Megveszi ilyen körülmények között a Manchester Unitedet Szaúd-Arábia ifjú ura?



Katar emírje korábban megvette a Paris Saint-Germain futballcsapatát, melynek az akkori francia elnök, Nicolas Sarkozy volt az élszurkolója. Cserébe Katar megkapta a futball-világbajnokság rendezési jogát, noha ezen a téren még soha semmit sem mutatott fel. Abu Dhabi ura megvette a Manchester Cityt. Vagyis eszméletlen verseny van az arab uralkodók között ezen a piacon is, mert tudják: ez nemcsak remek píárlehetőség, de az elnöki páholyban pompás kapcsolatteremtésre nyílik lehetőség. Bemutatta ezt Roman Abramovics, aki gyanús orosz oligarchaként érkezett Londonba, és a Chelsea megvásárlásával bejutott a helyi elitbe. Igaz, hogy most épp ki is pottyant onnan, mert az orosz titkosszolgálat kissé túlságosan intenzíven végezte emberbaráti munkáját: megpróbálta meggyilkolni a hírszerzés híres árulóját, Szkripal ezredest.

Roman Abramovics nem esett kétségbe: felvette az izraeli állampolgárságot. Így ma már ő Izrael leggazdagabb embere, aki a londoni bulvárlapok szerint 3 milliárd fontért árulja a Chelsea-t. Ennyibe kerülne a Manchester United is. De vajon vállalhat-e a brit futball egyik büszkesége ilyen tulajdonost? Mohammad bin Szalman herceg nyilván leteszi a nagyesküt: tudja, hogy ez itt nem a Közel-Kelet. Itt nem lehet darabokra vágatni a nekünk nem tetsző újságírókat. Csakhogy ki hisz ezek után Szaúd-Arábia trónörökösének? (Via Al Arabiya, The Sun, Rt.com, Bloomberg, CNN)