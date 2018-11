Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d449be0e-89c2-4c04-8d02-12b36c063b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61-es villamos megállójába valaki odaláncolt a padhoz egy nagyméretű bőröndöt, majd a táskát magára hagyta. A 444 beszámolt a bőröndről, és egyúttal azt is megírta, hogy a rendőrség nem kezdett semmit a tárggyal. Ezt azonban a BRFK cáfolja. ","shortLead":"A 61-es villamos megállójába valaki odaláncolt a padhoz egy nagyméretű bőröndöt, majd a táskát magára hagyta. A 444...","id":"20181115_Hangulatkeltessel_vadolja_a_444_cikket_a_rendorseg_egy_gyanus_magara_hagyott_borond_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d449be0e-89c2-4c04-8d02-12b36c063b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ea108-f78e-40cd-b733-13e6040e4fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hangulatkeltessel_vadolja_a_444_cikket_a_rendorseg_egy_gyanus_magara_hagyott_borond_kapcsan","timestamp":"2018. november. 15. 18:10","title":"Hangulatkeltéssel vádolja a 444 cikkét a rendőrség egy gyanús, magára hagyott bőrönd kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","shortLead":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","id":"20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997546d9-67db-49de-91e5-7f8e8277307d","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","timestamp":"2018. november. 13. 20:54","title":"Menyasszonya szeme láttára esett össze a csornai focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","shortLead":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","id":"20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae603b0-8434-49a3-999a-2ec65d92e6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","timestamp":"2018. november. 15. 14:05","title":"Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4fa631-7288-4204-b39a-392994941902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely biztosítja, hogy megvalósuljon, amiről a 2016-os népszavazáson döntöttek. Az Európai Unió elégedetten nyugtázta a londoni kormánydöntést, ám a brit lapok szerint a May-kabinet rendkívül megosztott, miniszteri lemondások jöhetnek, és a megállapodás parlamenti elfogadását sem lehet borítékolni.","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely...","id":"20181114_Brexit_a_brit_kormany_jovahagyta_a_megallapodastervezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a4fa631-7288-4204-b39a-392994941902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa2bf97-f53f-470b-bd3e-d105ea10c7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Brexit_a_brit_kormany_jovahagyta_a_megallapodastervezetet","timestamp":"2018. november. 14. 20:37","title":"Brexit: a brit kormány jóváhagyta a megállapodás-tervezetet, jöhet az EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","shortLead":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","id":"20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfcbd8f-810a-4347-8cc3-fb6188dfa32b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 15. 09:52","title":"Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó benne.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó...","id":"20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee61b8e-44e7-4d8b-b06f-d020119a5931","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","timestamp":"2018. november. 14. 17:33","title":"Nocsak, összehajtható tabletet is tervez a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1189cbf4-b92c-4294-9170-d746274d9998","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a HVG Top 500 listájára felkerült cégek nyeresége, nem kis részben a külföldi vállalati eredmények megugrása miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a HVG Top 500 listájára felkerült cégek nyeresége, nem kis részben a külföldi vállalati eredmények...","id":"20181114_Top_500_egy_szombathelyi_csaladi_hazba_bejegyezett_ceg_kerult_a_Mol_es_az_OTP_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1189cbf4-b92c-4294-9170-d746274d9998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3d3983-7ead-4cb0-ac1d-4acebc97b33a","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Top_500_egy_szombathelyi_csaladi_hazba_bejegyezett_ceg_kerult_a_Mol_es_az_OTP_melle","timestamp":"2018. november. 14. 13:42","title":"Top 500: egy szombathelyi családi házba bejegyezett cég került a Mol és az OTP mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott szájú építésztársadalom, közpénzekből kitömött csókos tervezőirodák – így gyarapodik a NER majdani építészeti öröksége, olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott...","id":"20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2fcc7b-a2d5-43d3-9b79-9c30a117718d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Építészet a NER-ben: épülő-szépülő horthysta Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]