[{"available":true,"c_guid":"1b4b33a8-59f7-4297-8908-42467d42931c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egy videót is közzétett a férfiról a büfében. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is közzétett a férfiról a büfében. ","id":"20181114_Egy_miskolci_bufe_elott_vegzett_onkielegitest_keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b33a8-59f7-4297-8908-42467d42931c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b8d3c6-e83b-4c1f-b6bd-cec189a5d0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Egy_miskolci_bufe_elott_vegzett_onkielegitest_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:24","title":"Egy miskolci büfé előtt végzett önkielégítést, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart bemutatót. ","shortLead":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart...","id":"20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc2b0-58d0-49ab-9740-61a99e85db9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 16:43","title":"A belügy mossa kezeit az angyalrituálés gyerektábor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec12e80-1d98-4480-9654-87e05a4ace20","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"Átláthatatlanul sokszínű, virágzó üzletággá lett a fej-, és fülhallgatóké, de miközben a régi aranyszabályokat sikerült átírni, minden korábbinál valószínűbb, hogy meg fogunk süketülni. Érdemes odafigyelni néhány fontos dologra.","shortLead":"Átláthatatlanul sokszínű, virágzó üzletággá lett a fej-, és fülhallgatóké, de miközben a régi aranyszabályokat sikerült...","id":"201811014_fulhallgato_fejhallgato_zenehallgatas_telefonon_biztonsagos_hangero_hatarertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec12e80-1d98-4480-9654-87e05a4ace20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1dab71-212f-40fd-b9b2-f70da2b846fd","keywords":null,"link":"/tudomany/201811014_fulhallgato_fejhallgato_zenehallgatas_telefonon_biztonsagos_hangero_hatarertek","timestamp":"2018. november. 14. 12:03","title":"Önnek milyen hangerő van beállítva a telefonján? Jobb, ha most ránéz erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről az előválasztásnak kellene döntenie. ","shortLead":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről...","id":"20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1615a13d-f7d6-4f09-8bef-22623006b246","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 14. 08:10","title":"Puzsér komolyan veszi az előválasztást, be is szólt az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liam Hemsworth és menyasszonya, Miley Cyrus közös háza is porig égett. ","shortLead":"Liam Hemsworth és menyasszonya, Miley Cyrus közös háza is porig égett. ","id":"20181113_Ujabb_sztar_osztotta_meg_mi_maradt_hamuva_lett_hazabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43feb3-e597-4bac-8a8d-5cf3a3acbd58","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Ujabb_sztar_osztotta_meg_mi_maradt_hamuva_lett_hazabol","timestamp":"2018. november. 13. 20:07","title":"Újabb sztár osztotta meg, mi maradt hamuvá lett házából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15c111f-de70-4fe8-8a98-e2aa581a99a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Staudt Gábort és két volt rendőralezredest is feljelentett egy nemesfémekkel üzletek bűnszervezet korábbi tagja, a lengyel ügyészség után már Magyarországon is nyomoznak.","shortLead":"Staudt Gábort és két volt rendőralezredest is feljelentett egy nemesfémekkel üzletek bűnszervezet korábbi tagja...","id":"20181114_Tobb_milliardos_koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoz_a_NAV_jobbikos_kepviselot_is_feljelentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c15c111f-de70-4fe8-8a98-e2aa581a99a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d59374-f1b4-46c3-9e44-85b30e075258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Tobb_milliardos_koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoz_a_NAV_jobbikos_kepviselot_is_feljelentettek","timestamp":"2018. november. 14. 11:48","title":"Többmilliárdos költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV, jobbikos képviselőt is feljelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már hónapokkal ezelőtt bejelentette a programot több olyan fórumon is, ahol fideszes politikusok is értesülhettek róla, a kormányzat mégis a nemzetbiztonsági bizottsággal akarja kivizsgáltatni az ügyet.","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már...","id":"20181113_Megdobbent_a_kormany_a_menekulteknek_kiosztott_bankkartyakon_holott_mar_reg_tudhattak_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ee13-11d3-4c55-8f4f-0a74b2375652","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Megdobbent_a_kormany_a_menekulteknek_kiosztott_bankkartyakon_holott_mar_reg_tudhattak_rola","timestamp":"2018. november. 13. 11:54","title":"Megdöbbent a kormány a menekülteknek kiosztott bankkártyákon, holott már rég tudhatott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac036c5-9f5c-4566-947f-d893e625f083","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentette a kormány, mikor lehet először igényelni a kibővített csokot. Az erről szóló kormányhatározat már a mai Magyar Közlönyben megjelenik.","shortLead":"Bejelentette a kormány, mikor lehet először igényelni a kibővített csokot. Az erről szóló kormányhatározat már a mai...","id":"20181113_Mar_iden_lehet_jelentkezni_a_kibovitett_csokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac036c5-9f5c-4566-947f-d893e625f083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4f8b5f-e681-4b89-8c65-8bd815b4d063","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Mar_iden_lehet_jelentkezni_a_kibovitett_csokra","timestamp":"2018. november. 13. 14:47","title":"Már idén lehet jelentkezni a kibővített csokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]