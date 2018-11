Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több helyen is kicsönghet, és azzal fogadhatjuk, amivel éppen kényelmes. A MultiSIM megoldással Magyarországon elsőként piacra lépő szolgáltató ügyfelei így akár két telefonban, akár telefonjuk mellett más okoseszközeikben is használhatják havi előfizetésük hangos és netes kvótáit.","shortLead":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több...","id":"20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ddbde-1b50-43db-96b2-6524e6e6378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","timestamp":"2018. november. 13. 12:33","title":"Újít a Telekom: ezentúl több telefonon is kicsönghet, ha keresik, de a netet is megoszthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem peres félként támogató jogi beadványt tervez beterjeszteni a bíróságra. ","shortLead":"Nem peres félként támogató jogi beadványt tervez beterjeszteni a bíróságra. ","id":"20181114_A_Fox_televizio_tamogatja_a_CNNt_az_elnok_elleni_perben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f56879-4308-4dab-ae05-1b1c26cb3574","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_A_Fox_televizio_tamogatja_a_CNNt_az_elnok_elleni_perben","timestamp":"2018. november. 14. 20:21","title":"Trump kedvenc tévéje, a Fox támogatja a CNN-t az elnök elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33562965-0d01-4f85-bba6-0567c87e0929","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201846_idoutazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33562965-0d01-4f85-bba6-0567c87e0929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652b95-2a4d-497c-a0c5-65da167c881a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_idoutazok","timestamp":"2018. november. 15. 09:40","title":"Dobszay János: Időutazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem vált be az Apple számítása az iPhone XR-rel kapcsolatban. Ráadásul a jövő évi kilátások sem túl rózsásak, legalábbis így véli ezt a neves Apple-elemző.","shortLead":"Úgy tűnik, nem vált be az Apple számítása az iPhone XR-rel kapcsolatban. Ráadásul a jövő évi kilátások sem túl...","id":"20181114_ming_chi_kuo_iphone_xr_eladasok_becsult_darabszam_csokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6675a3-26a2-40e7-84af-db0374326753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_ming_chi_kuo_iphone_xr_eladasok_becsult_darabszam_csokkenes","timestamp":"2018. november. 14. 13:03","title":"Igen rossz hírt kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09805c93-3160-4547-9fe3-8123695bda44","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Marabu_FekNyuz_Isten_hozott_pajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09805c93-3160-4547-9fe3-8123695bda44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b2b918-6b24-4f9b-994e-abff38651b52","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Marabu_FekNyuz_Isten_hozott_pajtas","timestamp":"2018. november. 13. 18:37","title":"Marabu FékNyúz: Isten hozott, pajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0020c1-d6a3-46ec-9dae-20ddc46a76ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új alkalmazás révén lekérhetők a kocsival kapcsolatos információk, és akár a motor távolról történő beindítása is megoldható.","shortLead":"Az új alkalmazás révén lekérhetők a kocsival kapcsolatos információk, és akár a motor távolról történő beindítása is...","id":"20181113_itt_tart_az_orosz_technika_okostelefonrol_is_beindithatok_az_uj_ladak_okostelefon_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b0020c1-d6a3-46ec-9dae-20ddc46a76ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46c6b-0aad-4203-a5fe-f3be3b508779","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_itt_tart_az_orosz_technika_okostelefonrol_is_beindithatok_az_uj_ladak_okostelefon_alkalmazas","timestamp":"2018. november. 13. 11:21","title":"Itt tart az orosz technika: okostelefonról is beindíthatók az új Ladák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82146b3f-a8bc-4db0-87d6-bc04291d79a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd párt ötletét tálalta a Tények, amihez természetesen ismét a kormányoldali média kedvenc migránsszakértőjét, Nógrádi Györgyöt vetették be.","shortLead":"Egy svéd párt ötletét tálalta a Tények, amihez természetesen ismét a kormányoldali média kedvenc migránsszakértőjét...","id":"20181114_Napi_soros_Migranssimogato_svedekkel_riogat_a_Tv2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82146b3f-a8bc-4db0-87d6-bc04291d79a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6245ca65-08c9-4e65-a839-330cbe069bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Napi_soros_Migranssimogato_svedekkel_riogat_a_Tv2","timestamp":"2018. november. 14. 13:06","title":"Napi soros: most migránssimogató svédekkel riogat a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal nem lesz se kék halál, se fájlvesztés.","shortLead":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal...","id":"20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453235bc-4ae1-4805-8967-d364a7f0791a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ebből talán nem lesz kék halál: már letöltheti a Windows 10 új frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]