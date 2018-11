Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","shortLead":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","id":"20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591ef1d-97b5-49ad-b894-9fa5e79e700e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","timestamp":"2018. november. 15. 08:07","title":"Börtönben kellett volna lennie, helyette hamis iratokkal kocsikázott a városban egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A KTAG vállalatnál razziáztak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség rendőrei november 7-én Szlovákiában – írta a Bumm.sk.","shortLead":"A KTAG vállalatnál razziáztak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség rendőrei november 7-én Szlovákiában – írta a Bumm.sk.","id":"20181115_Az_allamfo_utazasi_irodajaban_razziazott_a_Nemzeti_Bunuldozesi_Ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834836-0d42-428d-9885-cd4ef25e19a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Az_allamfo_utazasi_irodajaban_razziazott_a_Nemzeti_Bunuldozesi_Ugynokseg","timestamp":"2018. november. 15. 13:58","title":"A szlovák államfő utazási irodájában razziázott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","shortLead":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","id":"20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21c7ff4-cf7e-4fae-8cad-e8e3699d2a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","timestamp":"2018. november. 14. 19:02","title":"Szegeden is tüntettek a felsőoktatás tönkretétele ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f52f27-38fc-446a-8828-f960c247a889","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Sötét lelkű ostobaság feltételezni rólam, hogy amikor megszólalok, azt ne a saját hazám iránti aggodalom vezérelné – mondja Bródy János, aki szerint a hatalom aktuális birtokosai mindig hajlamosak elfelejteni, hogy a hatalom szeretete nem a szeretet hatalma. Úgy véli, időnként emlékeztetni kell a közvéleményt az Emberi Jogok Nyilatkozatában foglaltakra, most épp annak a 70. évfordulójára időzített koncertjén teszi ezt meg. Interjú.","shortLead":"Sötét lelkű ostobaság feltételezni rólam, hogy amikor megszólalok, azt ne a saját hazám iránti aggodalom vezérelné –...","id":"20181115_Jon_a_furcsa_zavart_telefon_hogy_valamiert_megse_menjek__interju_Brody_Janossal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5f52f27-38fc-446a-8828-f960c247a889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8230ed86-e0cf-4a3f-8650-17ede924e958","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Jon_a_furcsa_zavart_telefon_hogy_valamiert_megse_menjek__interju_Brody_Janossal","timestamp":"2018. november. 15. 06:30","title":"\"Jön a furcsa zavart telefon, hogy valamiért mégse menjek\" – interjú Bródy Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti HVG-ben olvashat portréinterjút. ","shortLead":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti...","id":"20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ac9277-9dfb-47ad-9025-f0d4d6888780","keywords":null,"link":"/sport/20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Marco Rossi: \"Meccsnapon nincsen demokrácia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","shortLead":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","id":"20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc47d61e-24a1-41c1-921e-ebacf49beae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. november. 15. 13:48","title":"„Ne adj esélyt a kaszásnak!” – a halálnak öltözött Badár Sándorral kampányol a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]