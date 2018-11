Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","shortLead":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","id":"20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0404521a-eee8-4d96-b865-7fea7eb58319","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","timestamp":"2018. november. 18. 14:54","title":"Nemzetek Ligája - Portugáliában lesz a négyes döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","shortLead":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","id":"20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135a579-914d-40ec-916d-4c9cf2191db7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. november. 20. 11:41","title":"Először volt hajlandó megindokolni a kormány, miért nem írják alá a CEU-ról szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","id":"20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07113e-a03d-4ac9-bddc-129189bc3cae","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","timestamp":"2018. november. 20. 08:06","title":"Földcsuszamlás miatt kisiklott egy vonat Barcelona közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342f0a60-beb8-4773-9413-fde4739b5f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hó. ","shortLead":"Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hó. ","id":"20181120_Harom_megyeben_is_sok_ho_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=342f0a60-beb8-4773-9413-fde4739b5f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44941e8-d676-4a67-b6b8-673a4727460e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Harom_megyeben_is_sok_ho_johet","timestamp":"2018. november. 20. 08:54","title":"Három megyében is sok hó jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4724e13-596e-4e57-a1f0-4db71abdc5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi vasárnap hajnalban vert meg egy párt. ","shortLead":"A két férfi vasárnap hajnalban vert meg egy párt. ","id":"20181119_Megvertek_egy_part_az_O_utcaban_keresik_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4724e13-596e-4e57-a1f0-4db71abdc5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc74a18-c303-44ff-9cc8-4a5dbbd47153","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megvertek_egy_part_az_O_utcaban_keresik_oket","timestamp":"2018. november. 19. 13:10","title":"Megvertek egy párt az Ó utcában, keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés miatt.","shortLead":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés...","id":"20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c472be-0565-46e4-8bd7-0dbac3d3166d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 19. 19:08","title":"Újabb magyar határhoz közeli településen jelent meg az afrikai sertéspestis Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat földgázvezeték fekete-tengeri szakasza. Szó lesz a kétoldalú viszonyt és a térségbeli helyzetet érintő kérdésekről, a többi között a szíriai válság rendezéséről is.","shortLead":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat...","id":"20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15bc6fa-f7d8-441e-b36a-696df942659a","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","timestamp":"2018. november. 19. 05:39","title":"Ma találkozik Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]