Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban van Gruevszki menedékkérelmének vizsgálata, addig a Magyar Idők megírta, a volt miniszterelnök menedékjogot kapott. Később ezt maga Gruevszki is megerősítette a Facebook oldalán.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban...","id":"20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceedf-bda3-42ab-9a76-b0a65215b303","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","timestamp":"2018. november. 20. 16:17","title":"Gruevszki-ügy: \"Oszlassa fel magát a Nemzetbiztonsági bizottság, ennek így semmi értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) – például élelmiszerek, illatszerek, vagy háztartási vegyi áruk – online forgalma, de a jövő leginkább a többcsatornás értékesítésé – véli Kurucz Péter, a Nielsen piackutató kereskedői kapcsolatok igazgatója. A szakember szerint jó ideig még nem tűnnek el a hagyományos boltok.","shortLead":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) –...","id":"20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c923f8-fede-46b5-a833-2ac2db341b26","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","timestamp":"2018. november. 21. 15:01","title":"Amíg sok vevő megtapogatná, megszagolná, amit vesz, nem kell temetni a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly a Mészáros családba beházasodott Homlok új erőre kapott a nyugati városban. ","shortLead":"A tavaly a Mészáros családba beházasodott Homlok új erőre kapott a nyugati városban. ","id":"20181120_Kegyvesztett_volt_Homlok_Zsolt__de_most_11_milliardbol_ujitja_fel_a_szombathelyi_Sportligetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99165c8-9c6b-433c-b9a9-d2fe305f9a13","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Kegyvesztett_volt_Homlok_Zsolt__de_most_11_milliardbol_ujitja_fel_a_szombathelyi_Sportligetet","timestamp":"2018. november. 20. 13:28","title":"„Kegyvesztett volt\", de most 1,1 milliárdból újítja fel a szombathelyi Sportligetet Homlok Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani? A Kétfarkúak szerint Soros György.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani...","id":"20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726e51c-0cdf-44cf-b3a6-221785b37e21","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","timestamp":"2018. november. 20. 15:52","title":"A Kutyapárt a Gruevszki-ügyről: Putyint még jó lenne befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell küzdeniük a felhasználóknak, és úgy kihasználni az erőforrásokat.","shortLead":"A Civilization VI második kiegészítőjében a természeti erőkkel, például a globális felmelegedéssel is meg kell...","id":"20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7325d1-3773-472a-af5a-86a23a4bbaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa1abcb-0bbf-4459-98e4-c5e0a01b65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_civilization_6_gathering_storm_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ozonlyuk_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Jön a videojáték, amiben a klímaváltozás lesz a főellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump a 2016-os elnökválasztáskor komoly veszélyként írta le legnagyobb riválisa, Hillary Clinton egy korábbi ügyét, mikor az elnökjelölt privát e-mail-címét használva intézkedett külügyminiszteri ügyekben. Ugyanezt most Trump lánya követte el.","shortLead":"Donald Trump a 2016-os elnökválasztáskor komoly veszélyként írta le legnagyobb riválisa, Hillary Clinton egy korábbi...","id":"20181120_donald_trump_ivanka_trump_hillary_clinton_privat_email_cim_feher_haz_privatbeszelgetes_maganlevelezes_titkositott_informaciok_allamtitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36bb67-50d3-49ae-9a7a-3fb611e90ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_donald_trump_ivanka_trump_hillary_clinton_privat_email_cim_feher_haz_privatbeszelgetes_maganlevelezes_titkositott_informaciok_allamtitok","timestamp":"2018. november. 20. 10:33","title":"Trump lánya elkövette azt, amiért az elnök legutóbb világvégét kiáltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a8e48-cd81-4bb0-a8f3-c12d12d0c2dd","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A 2015-ben alapított, Szebeni Műhely elnevezésű fotóművészeti alkotótelep 2018-ban – támogatójának, a Hunguest Hotelsnek köszönhetően – Galyatetőn várta a fotósokat. A Szebeni András fotóművész által meghívott tizennégy fotográfus nem volt könnyű helyzetben, amikor a kijelölt feladat megvalósításának nekilátott, hiszen a hely szellemét kellett fotográfiai eszközeikkel átértelmezniük és megörökíteniük. A természeti környezet a többféle stílusban alkotó társaságtól nemcsak szellemi, de fizikai erőfeszítést is követelt, sok erdei kilométert megtettek, mire a kiállításon látható képek megszülettek. A tárlat a gyors reagálású riporterek, a szemlélődő művészlelkek és a hosszabb projektekhez szokott fényképészek egyedi képeinek színes, gondolatokban gazdag összhangját nyújtja. A június 10-től csaknem két héten át tartó munka természetesen arra is kitűnő alkalom volt, hogy a fotográfusok szakmai vitákkal gyarapíthassák tudásukat, formálják művészi világukat. \r

\r

A képek készítői valamennyien tapasztalt, elismert, a fotográfiát művészi szinten művelő szakemberek, köztük a HVG több jelenlegi vagy egykori munkatársa: Bácsi Róbert László, Bánkuti András, Benkő Sándor, Dobos Tamás, Fejér Gábor, Gaál Zoltán, Hajdú D. András, Kiss-Kuntler Árpád, Mandur László, Móricz-Sabján Simon, Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett, Szántó György. ","shortLead":"A 2015-ben alapított, Szebeni Műhely elnevezésű fotóművészeti alkotótelep 2018-ban – támogatójának, a Hunguest...","id":"20181120_Szebeni_Muhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51a8e48-cd81-4bb0-a8f3-c12d12d0c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de742dc7-946c-4bb9-bd8c-7d68b5439c34","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181120_Szebeni_Muhely","timestamp":"2018. november. 20. 14:04","title":"Így talán még sosem látta a Mátrát és Galyatetőt – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb elnök elmondta, nem állíthatták meg, mert akkor még nem volt ellene nemzetközi körözés, a Magyarországra belépési engedélyt pedig Albániában kapta meg. ","shortLead":"A szerb elnök elmondta, nem állíthatták meg, mert akkor még nem volt ellene nemzetközi körözés, a Magyarországra...","id":"20181120_Vucic_Gruevszki_Roszkenel_lepett_be_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abb7aec-7b7a-4d23-8360-e51fe59f2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Vucic_Gruevszki_Roszkenel_lepett_be_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 20. 14:45","title":"Vucic: Gruevszki Röszkénél lépett be Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]