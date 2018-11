Három éven át vizsgálták a belügyminiszter pénzügyeit és számtalan szabálytalanságot állapítottak meg. Például azt is, hogy képviselői vagyonbevallásában valótlan tényeket állított, pontosabban megfeledkezett fontos részletekről. Azt különösen nehezményezi a rendőrség, hogy figyelmeztette a miniszter urat: ne lépjen kapcsolatba azokkal a személyekkel, akik miatt most visszaélésekkel gyanúsítják. Mi volt a belügyminiszter első dolga? Azonnal felhívta az illetőt, akivel kapcsolatban a gyanú felmerült - írja az ellenzéki ynetnews portál Izraelben.



Megvesztegetésért ült már börtönben



Aryeh Derit 2000-ben a bíróság már elítélte korrupcióért. Három évet kapott, ebből 22 hónapot le is ült. Az ok: 155 ezer dolláros megvesztegetést fogadott el egy üzletembertől, amikor Izrael állam belügyminisztere volt. Szabadulása után nem tért vissza azonnal a politikai életbe, de 2011-ben újra úgy látta, hogy megnyílt előtte az út régi sikerei színterén. A Sasz párt vezéreként bekerült Netanjahu kormányába. Először, mint gazdasági miniszter, később pedig, mint belügyminiszter. 2016 óta tölti be újra a belügyminiszteri tisztet. Sietett megköszönni a rendőrség és az adóhatóság három éves nyomozását. Közleményében az áll, hogy bízik benne: az ügyészség nem lát majd okot a vádemelésre.

A belügyminiszter nincs egyedül ebben a kínos helyzetben, mert Benjamin Netanjahu kormányfő hasonló cipőben jár. Egy időben négy korrupciós ügyben is vizsgálat folyt ellene. A First Lady ellen vádat is emeltek már. Ilyenkor Netanjahu mindig dühösen támadja a rendőrséget mondván, inkább Izrael polgárainak biztonságával foglalkozzanak. A rendőrségi vezetők viszont alkotmányos jogaikra hivatkoznak, melyek nemcsak lehetővé, de kötelezővé is teszi számukra a korrupciós ügyek kivizsgálását a legfelső szinten is.



Politikai válság is lehet az ügyből



Jelenleg Aryeh Deri mint a Sasz párt vezére kulcsfontosságú szövetséges Benjamin Netanjahu miniszterelnök számára. Kilépett ugyanis a kormányból a szélsőjobboldali külügyminiszter. Avigdor Lieberman (aki előző életében kidobóember volt Kisinyovban, Szovjet Moldávia fővárosában), sérelmezte azt a megállapodást, melyet Benjamin Netanjahu miniszterelnök a gázai övezetben hatalmon levő Hamasz-szal kötött. Szerinte rövid távú előnyökért stratégiai hátrányba sodorták Izraelt, mert a Hamasz kasszájába ömlik a pénz - elsősorban Katarból. Vagyis a fegyverszünetet erősödésre használhatja fel a szervezet, amely nem ismeri el Izrael létjogosultságát sem. Lieberman előrehozott választásokat szeretne, de ettől Benjamin Netanjahu óvakodik. Minden megmaradt koalíciós szövetséges aranyat ér ebben a helyzetben. Ilyen körülmények között az izraeli főügyészség aligha sieti el a döntést, hogy vádat emeljen a belügyminiszter ellen korrupció, pénzmosás és adócsalás miatt Izraelben. (via ynetnews)