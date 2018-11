Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f33478-ae3a-471f-a5db-7a3104153ac1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2008-as animációs film két szereplője után Wall-E és EVA nevet kapott műszerek figyelik az InSight robotgeológus űrszonda landolását a Marson hétfőn. Ezek az eszközök közvetítik, ahogyan a szonda alábukik a Mars légkörében. A két úgynevezett CubeSat (kockaműhold) aktatáska méretű mini műhold néhány ezer kilométerre lesz a Marstól, amikor az InSight megérkezik.","shortLead":"A 2008-as animációs film két szereplője után Wall-E és EVA nevet kapott műszerek figyelik az InSight robotgeológus...","id":"20181124_nasa_insight_mars_urszonda_walle_eva_cubesat_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33478-ae3a-471f-a5db-7a3104153ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1aedbc-a1cf-4c52-820b-deb63d78ecbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_nasa_insight_mars_urszonda_walle_eva_cubesat_muhold","timestamp":"2018. november. 24. 08:03","title":"Ez a két műhold hétfőn pár ezer km-ről közvetíti majd nekünk, ahogy leszáll a Marsra az InSight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","shortLead":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","id":"20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f6cea-9a1d-4c94-b4d0-7b59928508d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","timestamp":"2018. november. 23. 05:46","title":"Elkezdték építeni a gát egy részét a Római-part pünkösdfürdői szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f71755-1f45-4a5a-8cf8-91a10678f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindannyian követünk el hibákat. Legyünk hát elnézők Callum Underwooddal szemben, aki részegen vett magának egy embernagyságú plüss Pokémont, majd pánikba esett, mert valahogy meg kellett oldania a párna hazaszállítását San Franciscóból az angliai Newcastle-be. ","shortLead":"Mindannyian követünk el hibákat. Legyünk hát elnézők Callum Underwooddal szemben, aki részegen vett magának...","id":"20181122_Ne_vasarolj_reszegen_oriasi_Pokemont_ha_azt_8000_kilometerrel_arrebb_kell_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f71755-1f45-4a5a-8cf8-91a10678f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a89abe7-9088-471c-948d-986796d96c5d","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Ne_vasarolj_reszegen_oriasi_Pokemont_ha_azt_8000_kilometerrel_arrebb_kell_szallitani","timestamp":"2018. november. 22. 15:09","title":"Ne vásárolj részegen óriási Pokémont, ha az óceán túlpartján laksz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d1d3e0-d1b7-4a91-a505-87355f6ec6aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Profi munka volt, ráadásul egy brosst is elvittek a diadém mellett.","shortLead":"Profi munka volt, ráadásul egy brosst is elvittek a diadém mellett.","id":"20181123_Elloptak_az_egyik_leghiresebb_gyemantokkal_kirakott_angol_tiarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d1d3e0-d1b7-4a91-a505-87355f6ec6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0e62f-d074-4870-bce9-b060c3a6d852","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Elloptak_az_egyik_leghiresebb_gyemantokkal_kirakott_angol_tiarat","timestamp":"2018. november. 23. 12:53","title":"Pillanatok alatt elloptak egy gyémántokkal kirakott, angol tiarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e198d-db87-488c-9d40-8c1231ba5b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Naptár eseményeiről eddig többféle módon is kérhettünk értesítést, most ezek közül szűnik meg az egyik lehetőség.","shortLead":"A Google Naptár eseményeiről eddig többféle módon is kérhettünk értesítést, most ezek közül szűnik meg az egyik...","id":"20181122_google_naptar_sms_ertesites_emlekezteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055e198d-db87-488c-9d40-8c1231ba5b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1b887-d7ba-4e5f-ac94-16725aa8157b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_google_naptar_sms_ertesites_emlekezteto","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Fontos változás jön a Google Naptárba, érdemes rá felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára várhatók. A mai akciózásban már találtunk is olyan mobiltelefont, ami soha nem került olyan sokba, mint amennyiről leakciózták.","shortLead":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára...","id":"20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaf012-395a-497f-831c-ba472f9dd492","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","timestamp":"2018. november. 23. 14:30","title":"Black Friday: megtaláltuk a mobiltelefont, ami sosem került annyiba, mint amennyiről leakciózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dcc166-ca3f-4ea5-9090-679edf6cc06a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michel Schoenmakers fogását világcsúcsként emlegeti a horgászvilág.","shortLead":"Michel Schoenmakers fogását világcsúcsként emlegeti a horgászvilág.","id":"20181124_Egy_igazi_szornyeteget_fogott_ki_egy_magyar_tobol_egy_holland_horgasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78dcc166-ca3f-4ea5-9090-679edf6cc06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c7a120-0ee8-472d-b7eb-83381aadef75","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Egy_igazi_szornyeteget_fogott_ki_egy_magyar_tobol_egy_holland_horgasz","timestamp":"2018. november. 24. 10:53","title":"Egy igazi szörnyeteget fogott ki egy magyar tóból egy holland horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870f886c-549f-4b69-b315-d3d62792b483","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Jól választanak-e a diákok szakot akkor, amikor be szeretnének kerülni a felsőoktatásba? ","shortLead":"Jól választanak-e a diákok szakot akkor, amikor be szeretnének kerülni a felsőoktatásba? ","id":"201847__felveteli__szakvalasztas__karrier__bemenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870f886c-549f-4b69-b315-d3d62792b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51d571f-6fef-4795-9c20-748b3d1e822d","keywords":null,"link":"/kultura/201847__felveteli__szakvalasztas__karrier__bemenet","timestamp":"2018. november. 24. 07:00","title":"Tudni kell szakot választani, de a felvételizők néha alapdolgokkal sincsenek tisztában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]