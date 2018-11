Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Vanuatu be akarja perelni a kőolaj-, földgáz- és szénkitermelő vállalatokat, valamint a fosszilis tüzelőanyagok használatára épülő iparosodott országokat a klímaváltozás előidézése miatt - jelentette be csütörtökön a szigetország külügyminisztere.","shortLead":"A Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Vanuatu be akarja perelni a kőolaj-, földgáz- és szénkitermelő vállalatokat...","id":"20181124_klimavaltozas_felelosei_buntetes_globalis_felmelegedes_vanutau_uj_hebridak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260ec1a3-127a-494d-acb4-ac9531b8421b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_klimavaltozas_felelosei_buntetes_globalis_felmelegedes_vanutau_uj_hebridak","timestamp":"2018. november. 24. 12:03","title":"Beindulhat az úthenger: egy ország már kifizettetné a károkat a klímaváltozást okozó vállalatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják ki a készülékek által nyújtott lehetőségeket – mutat rá az LG Magyarország friss felmérése. Rohamosan nő az előfizetéses on-demand szolgáltatások népszerűsége, de zenehallgatásra is egyre többen használják a tévéjüket. Mindezek mellett továbbra is az ingyenes videómegosztók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják...","id":"20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e388052-f778-4765-975a-9efa0cf62c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","timestamp":"2018. november. 25. 18:33","title":"Mit néznek a tévében a magyarok, ha okos a készülék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen szeretnének csatlakozni a civil kezdeményezéshez.","shortLead":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen...","id":"20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fbe5e-bae8-4747-9a57-b6d29d4aab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","timestamp":"2018. november. 25. 14:33","title":"Civil kezdeményezés vesz kísérői ágyakat a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e044b7-732c-4955-9fc9-2828c6320bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves V. N. Róbert vitapartnerét fújta le szombaton a Keleti pályaudvarnál.","shortLead":"A 26 éves V. N. Róbert vitapartnerét fújta le szombaton a Keleti pályaudvarnál.","id":"20181125_Elfogtak_a_2es_metron_paprikasprayzos_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e044b7-732c-4955-9fc9-2828c6320bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302ac26-19bb-489e-ba14-7f4d22cc70f0","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Elfogtak_a_2es_metron_paprikasprayzos_ferfit","timestamp":"2018. november. 25. 09:01","title":"Elfogták a 2-es metrón gázsprayző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a koncertek előtt is komolyan veszi a diétát.","shortLead":"Úgy tűnik, a koncertek előtt is komolyan veszi a diétát.","id":"20181124_Kiderult_mit_kert_Sting_a_budapesti_oltozojebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3425956-33c6-4781-aa13-b540ca4dfb5b","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kiderult_mit_kert_Sting_a_budapesti_oltozojebe","timestamp":"2018. november. 24. 07:41","title":"Kiderült, mit kért Sting a budapesti öltözőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra benyújtottak egy korábbi javaslatot a FIFA-nak.","shortLead":"Újra benyújtottak egy korábbi javaslatot a FIFA-nak.","id":"20181124_Surubben_rendezhetik_meg_a_focivbt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffea9f5e-b90f-4d41-bf3d-90a13941ca5c","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Surubben_rendezhetik_meg_a_focivbt","timestamp":"2018. november. 24. 17:57","title":"Sűrűbben rendezhetik meg a foci-vb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e83444-dfac-4257-bce4-1c2cc4443cbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ökumenikus Segélyszervezet is megemlékezett a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a problémáról.","shortLead":"Az Ökumenikus Segélyszervezet is megemlékezett a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a problémáról.","id":"20181125_Monoklis_matrjoska_babak_a_nok_elleni_eroszak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77e83444-dfac-4257-bce4-1c2cc4443cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd31b0fe-e54c-42a6-a413-05013ff7ec42","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Monoklis_matrjoska_babak_a_nok_elleni_eroszak_ellen","timestamp":"2018. november. 25. 14:57","title":"Monoklis matrjoska babák a nők elleni erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]