[{"available":true,"c_guid":"4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Forma-1 világbajnok tüdőtranszplantáción esett át, de már hatodik bajnoki címére készül.","shortLead":"A háromszoros Forma-1 világbajnok tüdőtranszplantáción esett át, de már hatodik bajnoki címére készül.","id":"20181124_Niki_Lauda_videoban_uzente_meg_hogy_hamarosan_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d743f66-d13a-4dc2-afa6-45a8522ddf26","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Niki_Lauda_videoban_uzente_meg_hogy_hamarosan_visszater","timestamp":"2018. november. 24. 14:17","title":"Niki Lauda videóban üzente meg, hogy hamarosan visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99475fa-5b53-4bb1-a28d-b291ad297d32","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Költségvetési felügyelőt küldtek az orosházi kórházba is. Az igazgató korábban azt állította, hogy minden rendben van az intézményben annak ellenére, hogy fontos posztok ürülnek meg a közeljövőben.","shortLead":"Költségvetési felügyelőt küldtek az orosházi kórházba is. Az igazgató korábban azt állította, hogy minden rendben van...","id":"20181124_Oroshazi_SBO_ugy_Nincs_csodbiztos_a_korhazban_csak_koltsegvetesi_felugyelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99475fa-5b53-4bb1-a28d-b291ad297d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc39610f-5819-485e-80b7-01cfa55b3973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Oroshazi_SBO_ugy_Nincs_csodbiztos_a_korhazban_csak_koltsegvetesi_felugyelo","timestamp":"2018. november. 24. 07:46","title":"Orosházi SBO ügy: Nincs csődbiztos a kórházban, csak költségvetési felügyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","shortLead":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","id":"20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900347c6-e89c-49cb-81bf-4feba162bc60","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","timestamp":"2018. november. 25. 10:45","title":"Karácsonyi csoda: újjászületik az olasz édesség, mert a dolgozók nem hagyták veszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","shortLead":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","id":"20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039f3a2-90a6-4dfa-9ce7-d7250b178595","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","timestamp":"2018. november. 25. 19:10","title":"Kálmán Olga az ellenzéki teszetoszaságról: úgy kellett nógatni őket, hogy szólaljanak már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a koncertek előtt is komolyan veszi a diétát.","shortLead":"Úgy tűnik, a koncertek előtt is komolyan veszi a diétát.","id":"20181124_Kiderult_mit_kert_Sting_a_budapesti_oltozojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3425956-33c6-4781-aa13-b540ca4dfb5b","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kiderult_mit_kert_Sting_a_budapesti_oltozojebe","timestamp":"2018. november. 24. 07:41","title":"Kiderült, mit kért Sting a budapesti öltözőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b9f3f-dfee-479f-85c8-bfeeac3dc661","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","timestamp":"2018. november. 25. 09:16","title":"„Mi nem szotyizunk, hanem makukázunk” - Majka közzétette a borsodiság himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e85530-d34b-4594-8cb3-efc554934579","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár órával a színpadra lépése előtt landolt a feleségével.","shortLead":"Pár órával a színpadra lépése előtt landolt a feleségével.","id":"20181124_Itt_az_elso_foto_Chuck_Norrisrol_aki_megerkezett_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e85530-d34b-4594-8cb3-efc554934579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003f8d4d-94a3-4c92-9808-655f06ed29ad","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Itt_az_elso_foto_Chuck_Norrisrol_aki_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2018. november. 24. 14:23","title":"Itt az első fotó Chuck Norrisról, aki megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta nem vitte el senki a főnyereményt. A felgyűlt 437 millió forintért ezeket a számokat kellett eltalálni. ","shortLead":"Hetek óta nem vitte el senki a főnyereményt. A felgyűlt 437 millió forintért ezeket a számokat kellett eltalálni. ","id":"20181125_Felmilliardos_lett_ma_valaki_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908a89b7-8019-4cb7-b8ff-d5b26c880424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Felmilliardos_lett_ma_valaki_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. november. 25. 16:57","title":"(Fél)milliárdos lett ma valaki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]