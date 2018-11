Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","shortLead":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","id":"20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9feede-2313-44eb-b77b-c79923630f48","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","timestamp":"2018. november. 08. 10:21","title":"Meghalt az igazi Wonder Woman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar határőrök kezdik tesztelni az új EU-s fejlesztést, amelyet először önkénteseken próbálnak ki. ","shortLead":"Magyar határőrök kezdik tesztelni az új EU-s fejlesztést, amelyet először önkénteseken próbálnak ki. ","id":"20181108_A_tompai_hataratkelonel_mar_jovo_hettol_tesztelik_az_okos_hatarellenorzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eabd34-3550-44f7-921a-8a439e0349e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_tompai_hataratkelonel_mar_jovo_hettol_tesztelik_az_okos_hatarellenorzest","timestamp":"2018. november. 08. 16:05","title":"A tompai határátkelőnél már jövő héttől tesztelik az okos határellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal szigorúbb intézkedések lépnek életbe. ","shortLead":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal...","id":"20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a38bf71-556c-4cd0-b8aa-e76682f90e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 15:03","title":"Szigorú korlátozás jön Kínában: személyit kell felmutatni, hogy valaki játszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","shortLead":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","id":"20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159efa8f-cfc9-481b-88c7-4b248cad645f","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. november. 07. 10:52","title":"Legtöbbször felesleges a gyerekkori mandulaműtét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt-hat évet is várnak a szülők az örökbefogadható gyerekekre, miközben rengeteg gyerek ragad bent a gyermekvédelmi rendszerben. Ráadásul rengeteg előítélettel kell megküzdeniük az örökbefogadó pároknak. November 9-e az Örökbefogadás Világnapja.\r

\r

","shortLead":"Öt-hat évet is várnak a szülők az örökbefogadható gyerekekre, miközben rengeteg gyerek ragad bent a gyermekvédelmi...","id":"20181108_Minden_masodik_orokbefogadot_megszol_a_kornyezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cb8aaf-ed19-4fdb-9b9d-5825cc345e98","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Minden_masodik_orokbefogadot_megszol_a_kornyezete","timestamp":"2018. november. 08. 14:51","title":"Nem örökbefogadóknak való vidék: minden második szülőt megszól a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani a Kero-korszak nézőit.","shortLead":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani...","id":"20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6277e58c-4f4d-47e6-a6a2-73016e0d879d","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","timestamp":"2018. november. 08. 11:55","title":"Trianon-musicallel száll be a kultúrharcba az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","shortLead":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","id":"20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeda127-2014-437a-80ca-6e2bc47d8e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 13:16","title":"Tibeti önégetés a kommunista elnyomás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","shortLead":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","id":"20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07878db-d691-4a4a-b3e7-3966dbfb9b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","timestamp":"2018. november. 09. 05:44","title":"Nem szeretné, hogy átvágja a légitársaság? Erre ügyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]