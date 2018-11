Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután vasárnap az orosz haditengerészet a Krím melletti Kercsi-szorosnál tüzet nyitott ukrán hadihajókra. A Szovjetunió 1991-es felbomlása óta ez az első alkalom, amikor hivatalosan is fegyveres összetűzés tört ki a két ország között. Ukrajna harckészültségbe helyezte haderejét és az ostromállapot bevezetését tervezi, Kijevben zavargás tört ki az orosz nagykövetség előtt.","shortLead":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután...","id":"20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b847626-ef20-4eff-b899-bb711607393c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","timestamp":"2018. november. 26. 09:50","title":"Ez már háború, vagy csak területszerzés? - miért estek ismét neki az oroszok Ukrajnának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a szigetország lesz az első állam Ázsiában, ahol törvényes lesz a melegházasság.","shortLead":"Nem a szigetország lesz az első állam Ázsiában, ahol törvényes lesz a melegházasság.","id":"20181125_Tajvan_leszavazta_az_azonos_nemuek_hazassagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93b3472-93d1-4ac4-a802-0af5d59cf671","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Tajvan_leszavazta_az_azonos_nemuek_hazassagat","timestamp":"2018. november. 25. 09:56","title":"Tajvan leszavazta az azonos neműek házasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3291c289-6b5c-49b2-91ab-aa1580bb040f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181125_optikai_csalodas_felesegem_es_az_anyosom_kaszparov_interju_nasa_mars_video_kilogramm_masodperc_meghatarozasa_atm_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3291c289-6b5c-49b2-91ab-aa1580bb040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85b80e-5d98-4808-bf09-db381cdb9d16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_optikai_csalodas_felesegem_es_az_anyosom_kaszparov_interju_nasa_mars_video_kilogramm_masodperc_meghatarozasa_atm_csalas","timestamp":"2018. november. 25. 12:00","title":"Ez történt: Kaszparov szerint Putyin nyerésre áll a kibertérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","shortLead":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","id":"20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900347c6-e89c-49cb-81bf-4feba162bc60","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","timestamp":"2018. november. 25. 10:45","title":"Karácsonyi csoda: újjászületik az olasz édesség, mert a dolgozók nem hagyták veszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea7d4a3-321c-4bc7-ad75-3772c80bf7d4","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Kétmillió darab ment el eddig a lassan húsz éve megjelent, sportos szabadidő-autók egyik első fecskéjéből a BMW X5-ből. A negyedik generáció elég alaposan átalakítja az eddig róla kialakult képet, de talán, elsősorban pozitív irányba.","shortLead":"Kétmillió darab ment el eddig a lassan húsz éve megjelent, sportos szabadidő-autók egyik első fecskéjéből a BMW X5-ből...","id":"20181123_bmw_x5_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea7d4a3-321c-4bc7-ad75-3772c80bf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f8dec-bd84-4549-ae7e-5ea46c9e876b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_bmw_x5_bemutato","timestamp":"2018. november. 24. 14:23","title":"Az új BMW X5 már nem ugyanaz, mint volt és leginkább egy másik BMW miatt - bemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény lerobbant.","shortLead":"Az egyik szerelvény lerobbant.","id":"20181126_Nem_jar_a_2es_metro_a_Puskas_Ferenc_Stadion_es_az_Ors_vezer_tere_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4b1233-9e97-48c8-90af-dcb00613c4f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nem_jar_a_2es_metro_a_Puskas_Ferenc_Stadion_es_az_Ors_vezer_tere_kozott","timestamp":"2018. november. 26. 08:43","title":"Nem jár a 2-es metró a Puskás Ferenc Stadion és az Örs vezér tere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","shortLead":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","id":"20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4ec776-a767-4456-9790-f6905a2e4175","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","timestamp":"2018. november. 24. 21:05","title":"Megtámadtak egy párt a 4-es metrón, mert meglátták náluk a CEU-tüntetésre készített transzparenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]