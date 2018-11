Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszánt tüntetők lepték el szombaton a Buckingham-palota környékét, gyásznapot tartva és tiltakozva az éghajlatváltozás ellen.","shortLead":"Elszánt tüntetők lepték el szombaton a Buckingham-palota környékét, gyásznapot tartva és tiltakozva az éghajlatváltozás...","id":"20181125_Odaragasztotta_a_kezet_a_parlament_keritesehez__tiltakozas_a_klimavaltozas_ellen_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d154cb13-7f37-4213-9f8b-dbb89543e9f4","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Odaragasztotta_a_kezet_a_parlament_keritesehez__tiltakozas_a_klimavaltozas_ellen_Londonban","timestamp":"2018. november. 25. 08:36","title":"Odaragasztotta a kezét a parlament kerítéséhez - tiltakozás a klímaváltozás ellen Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Azt, hogy mennyire szerette az életet. Ma 27 éve halt meg.","shortLead":"Azt, hogy mennyire szerette az életet. Ma 27 éve halt meg.","id":"20181124_A_Queenfilm_pont_a_legfontosabbat_nem_mondta_el_Freddie_Mercuryrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac44927-8962-49d0-9c38-5e2f83e85724","keywords":null,"link":"/elet/20181124_A_Queenfilm_pont_a_legfontosabbat_nem_mondta_el_Freddie_Mercuryrol","timestamp":"2018. november. 24. 16:19","title":"A Queen-film pont a legfontosabbat nem mondta el Freddie Mercuryról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik a határvédelem, mondta.","shortLead":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik...","id":"20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2ccd7b-54ae-4a03-897b-1e66f5a04bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","timestamp":"2018. november. 26. 10:13","title":"Lázárnak a kommunisták és a nácik jutottak eszébe Manfred Weberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Kis_beszolassal_bucsuzik_a_kormanyszovivotol_a_Guardian_letiltott_ujsagiroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d786ed-992c-4eb6-a7ca-0d74a1498957","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Kis_beszolassal_bucsuzik_a_kormanyszovivotol_a_Guardian_letiltott_ujsagiroja","timestamp":"2018. november. 25. 17:53","title":"Kis beszólással búcsúzik a kormányszóvivőtől a Guardian letiltott újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként (1-0) az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának nyitómérkőzésén.\r

\r

","shortLead":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként...","id":"20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e481ed6-8889-426f-b833-a575fd5bd214","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","timestamp":"2018. november. 24. 18:18","title":"Kikapott a Madrid és Roma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","shortLead":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","id":"20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a6c5d-0b49-4fb7-8413-00625fa6ded9","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","timestamp":"2018. november. 24. 21:46","title":"Az eddig veretlen Chelsea-n simán átgyalogolt a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális” pálinkások támogatásra várnak.","shortLead":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális”...","id":"20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d330f-0c2b-4749-b4d8-693b226cd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"Kedvenc pálinkáját nyomja agyon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","shortLead":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","id":"20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6f447-8d21-4ca8-9d92-6d8b75be762c","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","timestamp":"2018. november. 25. 07:45","title":"Már kép és videó is van a 2-es metróban paprikaspray-t használó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]