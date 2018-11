Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét legolvasotabb hírei az autó rovatból. ","shortLead":"A hét legolvasotabb hírei az autó rovatból. ","id":"20181125_Tolatoradar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bbeb49-c79a-4266-956b-19f17a4f3284","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Tolatoradar","timestamp":"2018. november. 25. 16:11","title":"Tolatóradar: 49 percig volt frissjogsija egy fiatalnak, mielőtt elvette a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","shortLead":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","id":"20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a6cf47-21b0-4d30-a7af-537f01174e16","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","timestamp":"2018. november. 26. 14:59","title":"Még az is lehet, hogy az LMP beáll Puzsér mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","shortLead":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","id":"20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02ab9a3-1f96-4d7f-9300-e80e2cd9de05","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Itt vannak a döntősök az Év Autója díjra. Melyik nyerjen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svájci választók döntő többsége elutasította a vasárnap tartott népszavazáson a kezdeményezést, hogy a hazai jog élvezzen elsőbbséget a nemzetközi joggal szemben.","shortLead":"A svájci választók döntő többsége elutasította a vasárnap tartott népszavazáson a kezdeményezést, hogy a hazai jog...","id":"20181125_A_svajciakat_nem_hozta_lazba_Orban_vesszoparipaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a71fba-0ad7-4af7-9cdf-db53a23522a6","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_A_svajciakat_nem_hozta_lazba_Orban_vesszoparipaja","timestamp":"2018. november. 25. 15:47","title":"A svájciakat nem hozta lázba Orbán vesszőparipája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b9f3f-dfee-479f-85c8-bfeeac3dc661","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","timestamp":"2018. november. 25. 09:16","title":"„Mi nem szotyizunk, hanem makukázunk” - Majka közzétette a borsodiság himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","shortLead":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","id":"20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fad6d-d874-4d05-ac3e-eaf601f512e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 26. 06:12","title":"Új jogviszonyban dolgozhatnak tovább a honvédség civil munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es EP-választáson - vette észre az Azonnali.hu. Mivel Németországban nincs bejutási küszöb az EP-választáson, a görög politikus simán mandátumot szerezhet. ","shortLead":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es...","id":"20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a89dc7-ecf4-49fb-9841-542b40301d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. november. 25. 19:59","title":"Varufakisz német formáció élén indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]