Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egerszalóki Hotel Salirist tavasszal vásárolta meg a Konzum, az MSZP egyik képviselője szerint nem egészen szabályosan.","shortLead":"Az Egerszalóki Hotel Salirist tavasszal vásárolta meg a Konzum, az MSZP egyik képviselője szerint nem egészen...","id":"20181126_A_Fovarosi_Fougyeszseg_ele_kerul_Meszaros_Lorinc_egyik_hotelvasarlasi_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bf62c-faef-4d7c-98b1-8657c1c16bfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_A_Fovarosi_Fougyeszseg_ele_kerul_Meszaros_Lorinc_egyik_hotelvasarlasi_ugye","timestamp":"2018. november. 26. 13:03","title":"A Fővárosi Főügyészség elé kerül Mészáros Lőrinc egyik hotelvásárlási ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanok pedig egyszerűen más területekre mentek, kevésbé vannak szem előtt, de jellemzően nem a szállókat választották Szél Bernadett Facebok-posztja szerint. A politikus kikérte az adatokat.","shortLead":"A hajléktalanok pedig egyszerűen más területekre mentek, kevésbé vannak szem előtt, de jellemzően nem a szállókat...","id":"20181125_Nyolc_hajlektalant_zsuppolt_be_a_rendorseg_egy_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719214fc-bd1b-40a9-8e59-cc83a62cd563","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Nyolc_hajlektalant_zsuppolt_be_a_rendorseg_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 25. 12:25","title":"Nyolc hajléktalant zsuppolt be a rendőrség egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1bb9d0-d6a0-45de-8c75-1d647d06d1c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legtöbb étterem Pozsonyban nyílik.","shortLead":"A legtöbb étterem Pozsonyban nyílik.","id":"20181126_Ujra_lesz_Burger_King_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1bb9d0-d6a0-45de-8c75-1d647d06d1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20543633-67d5-467c-b328-98e062e8e1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Ujra_lesz_Burger_King_Szlovakiaban","timestamp":"2018. november. 26. 15:37","title":"Újra lesz Burger King Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f7f74b-b03a-472e-82b6-9542024dfa1d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Érvényes a bérleti szerződés az állam és a Politikatörténeti Intézet között, ezért nem kell elhagynia az egykori Kúria épületét az utóbbinak. Ezzel a Kúria azt is kimondta, nem tudja teljesen birtokba venni az épületet, ahonnan a Néprajzi Múzeum már kiköltözött.","shortLead":"Érvényes a bérleti szerződés az állam és a Politikatörténeti Intézet között, ezért nem kell elhagynia az egykori Kúria...","id":"20181126_Kimondta_a_Kuria_nem_teheti_utcara_a_kormany_az_MSZPkozeli_intezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f7f74b-b03a-472e-82b6-9542024dfa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1230a9c-190b-47c2-a9cb-a0ad4f12ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kimondta_a_Kuria_nem_teheti_utcara_a_kormany_az_MSZPkozeli_intezetet","timestamp":"2018. november. 26. 16:30","title":"A Kúria úgy döntött, a Kúria nem kaphatja meg a neki szánt épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","shortLead":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","id":"20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821294c-08db-4a06-8111-836ecfced149","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Sztrájkolnak az osztrák vasutasok, a Magyarországra érkező vonatok sem járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","shortLead":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","id":"20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a626fe-cdf8-4df3-af2b-c61d48620deb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","timestamp":"2018. november. 26. 17:49","title":"Indiai nőt kellett kimenteni a Dunából hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]