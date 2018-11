Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a Vajna-csatorna reggeli műsorának vezetője, Istenes László képtelen belátni, hogy a Tv2-től elvárt, kormánybarát alákérdezős interjúk és a zs-kategóriás celebekkel való bazsalygáson túlmenően kár erőltetnie az élő adásban beszélgetést bármilyen komoly kérdésben. Pláne az MTA egyik munkatársával, aki egyből kategorikusan helyre is tette.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a Vajna-csatorna reggeli műsorának vezetője, Istenes László képtelen belátni, hogy a Tv2-től elvárt...","id":"20181127_Leegette_magat_a_Tv2_musorvezetoje_Civodo_ovisokhoz_hasonlitotta_az_ukran_hadiallapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0e358-e26b-48a9-a0c2-5909083835fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Leegette_magat_a_Tv2_musorvezetoje_Civodo_ovisokhoz_hasonlitotta_az_ukran_hadiallapotot","timestamp":"2018. november. 27. 14:18","title":"Leégette magát a Tv2 műsorvezetője: Civódó ovisokhoz hasonlította az ukrán hadiállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg az ünnepet.","shortLead":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg...","id":"20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e6fbe-3366-4504-90c0-1c35ba1e2e46","keywords":null,"link":"/elet/20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","timestamp":"2018. november. 27. 12:08","title":"A Parlament is feltűnik egy pillanatra Kurt Russel karácsonyi filmjében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","shortLead":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","id":"20181126_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_indult_per_egy_hazaspar_ellen_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530c184-1ecf-4db6-a7a7-7567bc8ad83c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_indult_per_egy_hazaspar_ellen_Szegeden","timestamp":"2018. november. 26. 13:17","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt indult per egy házaspár ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","shortLead":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","id":"20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a7e5d3-269e-4500-bc6d-7ef302c55433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","timestamp":"2018. november. 27. 05:45","title":"Kicsi és külvárosi lakást keres a legtöbb vevő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások...","id":"20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c3ec-143a-41bb-a38c-628139ac8d73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban váltak elérhetővé a soá és más népirtások túlélőinek életútinterjúi. A 109 ezer órányi videóanyagot Steven Spielberg kutatóintézete gyűjtötte össze.","shortLead":"Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban...","id":"20181127_Magyarorszagon_is_elerheto_lett_Spielberg_holokausztarchivuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26bf0a-0dfa-4e93-8a23-10b921886d78","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Magyarorszagon_is_elerheto_lett_Spielberg_holokausztarchivuma","timestamp":"2018. november. 27. 13:58","title":"Magyarországon is elérhető Spielberg holokausztarchívuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa9d996-084b-4b7d-82d1-bb462ac267dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium kiadta az Országos Hatósági Ellenőrzési Tervet.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium kiadta az Országos Hatósági Ellenőrzési Tervet.","id":"20181126_A_cukraszokra_a_pekekre_es_az_epitoipari_vallalkozokra_szallnak_ra_jovore_az_ellenorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa9d996-084b-4b7d-82d1-bb462ac267dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8b4cac-0f04-47ae-ab4b-fb0a7b20afd6","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_A_cukraszokra_a_pekekre_es_az_epitoipari_vallalkozokra_szallnak_ra_jovore_az_ellenorok","timestamp":"2018. november. 26. 14:12","title":"A cukrászokra, a pékekre és az építőipari vállalkozókra szállnak rá jövőre az ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","shortLead":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","id":"20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0756f63-d9da-4652-90e1-73f3578e5ac2","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","timestamp":"2018. november. 26. 11:07","title":"Meghalt a legnagyobb bűvész, aki a kollégáit is lenyűgözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]