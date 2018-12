Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főváros közleményében, miután kiderült, a BKK szerződést bontott a leszállító céggel.","shortLead":"A főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főváros közleményében, miután kiderült, a BKK...","id":"20181129_Lesz_szemelyi_kovetkezmenye_az_elektronikus_jegyrendszerbenazasnak_igerik_Tarlosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d344c-8b20-4a5f-af42-7edeee03477e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Lesz_szemelyi_kovetkezmenye_az_elektronikus_jegyrendszerbenazasnak_igerik_Tarlosek","timestamp":"2018. november. 29. 17:24","title":"Tarlósék azt ígérik, lesz személyi következménye az elektronikus jegyrendszer-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi...","id":"20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279af571-c977-4869-a6cb-8133f231946a","keywords":null,"link":"/sport/20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 18:32","title":"A Vidit és az Újpestet is megbüntették a fehérvári stadionavatón történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel kormányunk a Gazprommal, ugyanakkor kikötnék, hogy ne kelljen, ha egy nem állami, hanem magáncég üzletel velük.","shortLead":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel...","id":"20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef8044-fde5-4a99-8f07-e1f3a44d8da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","timestamp":"2018. november. 30. 18:33","title":"Megkönnyítené a kormány a Gazprommal üzletelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"328 amerikai él Abcde keresztnévvel, egy repülőtér dolgozói most találkoztak közülük eggyel. Nem kellett volna kinevetniük és kitenni a beszállókártyáját a netre.","shortLead":"328 amerikai él Abcde keresztnévvel, egy repülőtér dolgozói most találkoztak közülük eggyel. Nem kellett volna...","id":"20181130_Bocsanatot_kert_egy_legitarsasag_Abcde_Redfordtol_amiert_kinevettek_a_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4b07e-68a8-43e7-b623-c23dca327d13","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Bocsanatot_kert_egy_legitarsasag_Abcde_Redfordtol_amiert_kinevettek_a_nevet","timestamp":"2018. november. 30. 12:04","title":"Bocsánatot kért egy légitársaság Abcde Redfordtól, amiért kinevették a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78db6f-b41c-41e6-8de1-9b920353141a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV közzétett néhány fotót a kiégett szerkesztőségekről.","shortLead":"Az ATV közzétett néhány fotót a kiégett szerkesztőségekről.","id":"20181201_Az_ATV_ket_musoranak_szerkesztosege_megsemmisult_a_tuzben__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf78db6f-b41c-41e6-8de1-9b920353141a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac32b40-9f1e-4fa2-a281-4a2715f99a03","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Az_ATV_ket_musoranak_szerkesztosege_megsemmisult_a_tuzben__fotok","timestamp":"2018. december. 01. 12:25","title":"Az ATV két műsorának szerkesztősége megsemmisült a tűzben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a környezet szenvedheti meg a globális felmelegedés következményeit. Egy új jelentés szerint a klímaváltozás az emberi testben is komoly (mentális) változásokat indíthat be. ","shortLead":"Nem csak a környezet szenvedheti meg a globális felmelegedés következményeit. Egy új jelentés szerint a klímaváltozás...","id":"20181129_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_gyilkossag_eroszak_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7277d23-9edd-4070-bf3a-1a3cd84ab677","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_gyilkossag_eroszak_ongyilkossag","timestamp":"2018. november. 29. 14:03","title":"Növekvő erőszak, depresszió, öngyilkosság – ezt is okozhatja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán nem jön zavarba, ha kemény terepre hajtanak vele. Ezt onnan tudjuk ilyen biztosan, mert próbának vetettük alá.","shortLead":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán...","id":"20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595fc34-eca0-44d3-98ef-c60dfba2d71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","timestamp":"2018. november. 29. 18:00","title":"Nagyon terepes, kicsit divatos és áfa nélküli – sarat dagasztottunk a Ford Rangerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú hatóságnak új eljárást kell lefolytatnia, de a Ligetvédők szerint mivel csak eljárási hibákkal indokolták a döntést, az építkezés valószínűleg nemsokára folytatódhat.","shortLead":"Az elsőfokú hatóságnak új eljárást kell lefolytatnia, de a Ligetvédők szerint mivel csak eljárási hibákkal indokolták...","id":"20181129_Ligetvedok_A_birosag_hatalyon_kivul_helyezte_a_Neprajzi_Muzeum_epitesi_engedelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e87fed-1a09-47c8-a36c-8c4872bc3d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ligetvedok_A_birosag_hatalyon_kivul_helyezte_a_Neprajzi_Muzeum_epitesi_engedelyet","timestamp":"2018. november. 29. 20:48","title":"Ligetvédők: A bíróság hatályon kívül helyezte a Néprajzi Múzeum építési engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]