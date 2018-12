Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","shortLead":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","id":"20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf232c3-789a-4edc-9305-301272eadfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","timestamp":"2018. december. 04. 09:33","title":"Jön egy új funkció a Skype-ba, sokak életét könnyíti majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap egy sor olyan állítást közölt cikkeiben, amelyeknek nincs valóságalapja. Közben a Híradó.hu-t is hasonló okból meszelte el a bíróság.","shortLead":"A kormánypárti lap egy sor olyan állítást közölt cikkeiben, amelyeknek nincs valóságalapja. Közben a Híradó.hu-t is...","id":"20181204_Tobb_pert_is_elvesztett_a_Magyar_idok_Hadhazy_ellen_serelemdijat_kell_fizetniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1feb3f8-9eb2-480c-a95f-1c24f6d76f11","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tobb_pert_is_elvesztett_a_Magyar_idok_Hadhazy_ellen_serelemdijat_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. december. 04. 11:28","title":"Több pert is elvesztett a Magyar Idők Hadházy ellen, sérelemdíjat kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és hógolyókat dobálni. A kilenc éves Dane Best megelégelte, hogy nem játszhat a barátaival a hóban, a városi tanácshoz fordult.","shortLead":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és...","id":"20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543e6a-8125-46a3-b11a-949ba1a6b263","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","timestamp":"2018. december. 04. 20:40","title":"Ebből a gyerekből még politikus lesz: 9 évesen eltöröltette a hógolyózási tilalmat Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"itthon","description":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe sodorja. Radnóti Zoltán főrabbi véleménye.","shortLead":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe...","id":"20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61b7bcc-5734-4640-ac20-bef31ce792a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","timestamp":"2018. december. 04. 16:15","title":"Radnóti Zoltán: Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Nincs itt semmi látnivaló, nem lesz itt semmi egyetembezárás, a CEU-ügy csak blöff. Másfél éve beszél összevissza a kormány. ","shortLead":"Nincs itt semmi látnivaló, nem lesz itt semmi egyetembezárás, a CEU-ügy csak blöff. Másfél éve beszél összevissza...","id":"20181203_Egyetemet_bezarni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad8cac4-a8b8-464d-a0cf-e7b6d50cb210","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Egyetemet_bezarni_nem_kell_felnetek_jo_lesz","timestamp":"2018. december. 03. 15:21","title":"Egyetemet bezárni nem kell félnetek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df1a6b4-786f-4467-8b47-ba7db1de1603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia DJ később ugyan bocsánatot kért, de az internet nem felejt.","shortLead":"A francia DJ később ugyan bocsánatot kért, de az internet nem felejt.","id":"20181204_Szexista_megjegyzessel_fogadta_az_elso_noi_aranylabdast_Martin_Solveig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df1a6b4-786f-4467-8b47-ba7db1de1603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3c32f3-593e-491c-a122-ef5ff7f1506f","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Szexista_megjegyzessel_fogadta_az_elso_noi_aranylabdast_Martin_Solveig","timestamp":"2018. december. 04. 10:34","title":"Szexista megjegyzéssel fogadta az első női aranylabdást Martin Solveig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","shortLead":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","id":"20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a98f0c-50d2-48fe-b5d5-0a191b5a0e61","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2018. december. 03. 13:59","title":"Gigantikus emberevő krokodilt fogtak be a hatóságok a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe dobás és a nem hatékony tárolási, szállítási folyamatok miatt - derült ki az Edinburghi Egyetem szakembereinek vizsgálatából.","shortLead":"Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe...","id":"20181204_tejtermek_bolt_romlott_etel_elelmiszerpazarlas_etelpazarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb0f3bd-81db-49c2-9991-c6fd95d8dd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tejtermek_bolt_romlott_etel_elelmiszerpazarlas_etelpazarlas","timestamp":"2018. december. 04. 21:03","title":"Lesújtó számok: 55 millió tonnányi élelmiszer még azelőtt megromlik, hogy a boltokba jutna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]