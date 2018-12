Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló szavazást, az ellenzék saját szavazást bonyolított le az ülésteremben. ","shortLead":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló...","id":"20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986868a-3802-47de-bf3a-732c039aa34a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Nem engedték a szavazást a román házelnök leváltásáról a bukaresti parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte nyolcvanéves édesanyját. A vádlott és védője fellebbeztek.","shortLead":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte...","id":"20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60328-eca8-47ce-8eb7-aa9352195ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","timestamp":"2018. december. 04. 19:44","title":"Életfogytiglant kapott a sajószögedi anyagyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","shortLead":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","id":"20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51fb894-e757-4ee7-aec0-d67ad2a837a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","timestamp":"2018. december. 04. 17:16","title":"Másodfokon is életfogytiglanra ítélték Tompa Eszter gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudnak kellő számú mezt szállítani, így nem szerződnek új csapattal.","shortLead":"Nem tudnak kellő számú mezt szállítani, így nem szerződnek új csapattal.","id":"20181206_Annyian_akarnak_2Ruleban_jatszani_hogy_nem_birjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da066434-dc23-4f8e-8971-38fbaec6c18e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Annyian_akarnak_2Ruleban_jatszani_hogy_nem_birjak","timestamp":"2018. december. 06. 09:01","title":"Annyian akarnak 2Rule-ban játszani, hogy nem bírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A város felé vezető oldalon egy sáv járható.","shortLead":"A város felé vezető oldalon egy sáv járható.","id":"20181204_baleset_nagyvarad_ter_ulloi_ut_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e15d4f5-7833-4a96-aab6-8ffb6ab158cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_baleset_nagyvarad_ter_ulloi_ut_dugo","timestamp":"2018. december. 04. 17:35","title":"Tömegbaleset történt, beállt az Üllői út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","shortLead":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","id":"20181206_Zsolti_a_verzivatarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35490d8-07a9-4e78-b21f-85e03aea6294","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Zsolti_a_verzivatarban","timestamp":"2018. december. 06. 10:30","title":"Tóta W.: Zsolti a vérzivatarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","shortLead":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","id":"20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1649f60-ca9d-42f7-95ac-6ca1c2306753","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","timestamp":"2018. december. 04. 13:30","title":"Szabó Tímea 15 másodpercet kapott, hogy Polt Pétert kérdezhesse – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]