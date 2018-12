Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő rakétaközpontot is bővítette.","shortLead":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő...","id":"20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3072d6a3-1616-4f48-8574-9152be37233b","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","timestamp":"2018. december. 06. 09:13","title":"Hiába az eddigi enyhülés, újra bővíti rakétaközpontját Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d33f96-1198-48fd-887b-2ca4804e1fa4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márkánál még javában folynak a tesztek, hogy a Kínában gyártandó kocsi, minden részeltében tökéletes legyen a jövő évi hivatalos gyártáskezdetig.","shortLead":"A svéd márkánál még javában folynak a tesztek, hogy a Kínában gyártandó kocsi, minden részeltében tökéletes legyen...","id":"20181206_Polestar_1_Volvo_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d33f96-1198-48fd-887b-2ca4804e1fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86337334-9039-4596-962e-6232ff3b00ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_Polestar_1_Volvo_teszteles","timestamp":"2018. december. 06. 15:53","title":"Videó: Mint egy BMW M5 csak konnektoros, mindjárt itt a Polestar 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították a tartózkodási engedélyét, mert azt gondolta a mindenkori kormány: ezzel használ a hazai gazdaságnak. ","shortLead":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították...","id":"20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fc11-92d9-4b0f-a852-db99d0b97531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Pofon Putyin oligarcháinak, London felfüggeszti a szupergazdagok importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit a Politico idéz.","shortLead":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit...","id":"20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6cfec-33c4-4bbc-abc8-939ee4077dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","timestamp":"2018. december. 05. 14:06","title":"Politico: Magyarország autokráciába hajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közterületi alkoholfogyasztás miatt bírságoltak és szabálysértések miatt indult eljárás. ","shortLead":"Közterületi alkoholfogyasztás miatt bírságoltak és szabálysértések miatt indult eljárás. ","id":"20181205_Kocsmai_allapotok_miatt_birsagolt_a_rendorseg_a_XV_keruleti_dohanyboltoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2419052c-02b7-4625-b594-ffb7c468b8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kocsmai_allapotok_miatt_birsagolt_a_rendorseg_a_XV_keruleti_dohanyboltoknal","timestamp":"2018. december. 05. 13:03","title":"\"Kocsmai állapotok\" miatt bírságolt a rendőrség a XV. kerületi dohányboltoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I-ben focizó szombathelyi Haladás a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa otthonában játszott. Továbbjutottak, majd eszméletlen szemetet hagytak maguk után.","shortLead":"Az NB I-ben focizó szombathelyi Haladás a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa otthonában játszott. Továbbjutottak, majd...","id":"20181206_Osszeganyolt_oltozot_hagyott_maga_utan_a_Haladas__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2610db28-f402-4c62-93c1-1661c17b5d48","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Osszeganyolt_oltozot_hagyott_maga_utan_a_Haladas__foto","timestamp":"2018. december. 06. 10:56","title":"Összegányolt öltözőt hagyott maga után a Haladás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12b9d99-d6ec-43bf-a13f-e2e349290524","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"500 dolgozó veszti el a munkáját, de nem fogadták el a cég ingázással járó ajánlatát. Van elég munkalehetőség helyben is.","shortLead":"500 dolgozó veszti el a munkáját, de nem fogadták el a cég ingázással járó ajánlatát. Van elég munkalehetőség helyben...","id":"20181207_Kivonul_Magyarorszagrol_az_autoipari_multi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12b9d99-d6ec-43bf-a13f-e2e349290524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b284defa-0319-4529-a701-0dc5c1342c11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Kivonul_Magyarorszagrol_az_autoipari_multi","timestamp":"2018. december. 07. 09:32","title":"Bezárja magyar autóipari gyárát az amerikai multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd, szuperexkluzív autómárka bemutatta legújabb fejlesztését, amivel 20 kilót lehet spórolni az autó tömegén.","shortLead":"A svéd, szuperexkluzív autómárka bemutatta legújabb fejlesztését, amivel 20 kilót lehet spórolni az autó tömegén.","id":"20181206_koenigsegg_naked_carbon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6e999d-76b7-470b-996b-c00df5e48d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_koenigsegg_naked_carbon","timestamp":"2018. december. 06. 10:22","title":"Semmi más már, csak csupasz karbon egy ilyen 600 milliós Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]