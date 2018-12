Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb6ce5d-9bc6-4f18-982c-a7b0567732b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar X-Tomi elkészítette, hogyan nézhet ki.","shortLead":"A magyar X-Tomi elkészítette, hogyan nézhet ki.","id":"20181207_Ha_mar_van_BMW_X7_miert_ne_lehetne_X8_is__Ilyen_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb6ce5d-9bc6-4f18-982c-a7b0567732b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d4b90-ad03-4def-a4be-f7f010e5bd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Ha_mar_van_BMW_X7_miert_ne_lehetne_X8_is__Ilyen_lehet","timestamp":"2018. december. 07. 12:31","title":"Ha már van BMW X7, miért ne lehetne X8 is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra biztatták a diákokat, hogy írassák meg mással az esszéjüket. A Facebook is tele volt velük. ","shortLead":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra...","id":"20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ef06e-0c8e-477b-9d8b-1f48163094de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","timestamp":"2018. december. 07. 09:33","title":"Ezrével törölte a videókat a YouTube, amelyekben iskolai csalásra biztatták a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják baktérium által okozott fertőzés kialakulását. ","shortLead":"A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják...","id":"20181208_bakteriumok_fertozokepessege_gatlo_szenhidrat_debreceni_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ce74b1-e7a5-4b1e-87b1-5930c2590865","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_bakteriumok_fertozokepessege_gatlo_szenhidrat_debreceni_egyetem","timestamp":"2018. december. 07. 14:03","title":"A laborban már működik a debreceni csodaszer, ami meggátolja a baktériumok fertőzőképességét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2cab8-9b45-4a9e-87e7-35f636a00bd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeffrey Martin fél éven át szerkesztette össze a több ezer elkészített képet, ami végül egy olyan nagy fotóvá állt össze, amit még a Photoshop sem képes kezelni.","shortLead":"Jeffrey Martin fél éven át szerkesztette össze a több ezer elkészített képet, ami végül egy olyan nagy fotóvá állt...","id":"20181207_jeffrey_martin_panoramafot_praga_ovaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2cab8-9b45-4a9e-87e7-35f636a00bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc550a2-a098-47ae-bda3-a7105869800b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_jeffrey_martin_panoramafot_praga_ovaros","timestamp":"2018. december. 07. 11:03","title":"Nem elírás: 405 gigapixeles fotó készült Prágáról, érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","shortLead":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","id":"20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899f539-49f4-4313-a1f4-316e4ea25bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:02","title":"Új előzetes jött a Trónok Harca befejező évadáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6303f0c1-b03b-4a90-8e6a-a328d2fd71dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügy-miniszter Soros migránsügyi nyilatkozatait bírálta. ","shortLead":"Az igazságügy-miniszter Soros migránsügyi nyilatkozatait bírálta. ","id":"20181206_Trocsanyi_Izraelben_a_Sorossal_szembeni_fellepes_nem_antiszemitizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6303f0c1-b03b-4a90-8e6a-a328d2fd71dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1d090-a78f-45dd-89b0-7849d28b9154","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Trocsanyi_Izraelben_a_Sorossal_szembeni_fellepes_nem_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 06. 11:38","title":"Trócsányi Izraelben: a Sorossal szembeni fellépés nem antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök csütörtöki átadóján elhangzottak szerint. ","shortLead":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök...","id":"20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161e03-9118-494c-a6bf-5cbdf54f3ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Programozható robotot kapott 38 magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]