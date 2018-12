Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és csapatként erősek.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és...","id":"20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937e21a-8243-4fc2-bd7b-a54705957c58","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","timestamp":"2018. december. 09. 18:35","title":"Női kézilabda-siker: \"Ma szerencsések és jók is voltunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég nem tette közzé többéves jelentését, és ezt akkor sem pótolta, amikor az MNB felszólította erre.","shortLead":"A cég nem tette közzé többéves jelentését, és ezt akkor sem pótolta, amikor az MNB felszólította erre.","id":"20181210_Sulyos_jogsertesek_miatt_torlik_a_KEG_reszvenyeket_a_tozsderol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f72a225-a60b-448c-aa71-ca6da1613d05","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Sulyos_jogsertesek_miatt_torlik_a_KEG_reszvenyeket_a_tozsderol","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Súlyos jogsértések miatt törlik a KEG-részvényeket a tőzsdéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c0895-39a2-4a4a-b192-d78d437332b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt Hillary Clinton és Arianna Huffington is. India leggazdagabb emberének a lánya férjhez megy.","shortLead":"Sőt Hillary Clinton és Arianna Huffington is. India leggazdagabb emberének a lánya férjhez megy.","id":"20181210_Olyan_bazi_nagy_ez_az_indiai_lagzi_hogy_meg_Beyonce_is_tiszteletet_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c0895-39a2-4a4a-b192-d78d437332b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdd88bb-565c-4a0c-897c-a0a921ce432d","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Olyan_bazi_nagy_ez_az_indiai_lagzi_hogy_meg_Beyonce_is_tiszteletet_teszi","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"Olyan bazi nagy ez az indiai lagzi, hogy még Beyoncé is tiszteletét teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","shortLead":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","id":"20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11604d29-156b-46b4-bc3b-cde8d0a3861f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","timestamp":"2018. december. 10. 15:54","title":"Így tört ki a botrány a Parlamentben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","shortLead":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","id":"20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d828a48-79c1-4d0f-bf59-54efa00ebfd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","timestamp":"2018. december. 10. 10:38","title":"Az IMF belenyúlna a japán családok életébe és az ország hagyományaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom szerint jóval több pénzt is kellene adni a tanároknak. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom...","id":"20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c9cfb-adf4-4ad2-8b97-201545e6446e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","timestamp":"2018. december. 09. 13:01","title":"Szörnyen rossz véleménnyel vannak a magyarok az oktatásról és a tanári fizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8338de-d8d9-4abb-8742-0b361ba8f879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NHKV Zrt. saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárd forintra esett. ","shortLead":"Az NHKV Zrt. saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárd forintra esett. ","id":"20181211_Vilaggazdasag_Veszteseggel_zarja_az_evet_a_nemzeti_kukaholding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8338de-d8d9-4abb-8742-0b361ba8f879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6e8b9-3e9d-4242-ad8e-10c7135aae5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Vilaggazdasag_Veszteseggel_zarja_az_evet_a_nemzeti_kukaholding","timestamp":"2018. december. 11. 09:02","title":"Világgazdaság: Veszteséggel zárja az évet a nemzeti kukaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban. A több mint másfél éve húzódó ügyben ez teljesen más minősítést jelentene, így még a baloldali politikus védelmén dolgozók sem értik. De egyelőre a letartóztatásának meghosszabbítása ellen harcolnak, hogy Czeglédy legalább karácsonyra hazamehessen.","shortLead":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? –...","id":"20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b54ed3-fb10-4e25-b139-b4904973faa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"Meglepő fordulat a Czeglédy-ügyben: tettes helyett felbujtó volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]