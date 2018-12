Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a38e3fa-fc25-45e1-a629-607dfdc8e066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik pályázó élvezi ugyan a tantestület támogatását, de az önkormányzatét nem. ","shortLead":"A másik pályázó élvezi ugyan a tantestület támogatását, de az önkormányzatét nem. ","id":"20181211_Plagizalt_palyazattal_jelentkezo_iskolaigazgatojeloltet_tamogatnak_a_fideszesek_Szigetszentmikloson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a38e3fa-fc25-45e1-a629-607dfdc8e066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bedbd-e90e-48ce-b9f9-4beb7808914f","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Plagizalt_palyazattal_jelentkezo_iskolaigazgatojeloltet_tamogatnak_a_fideszesek_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. december. 11. 10:57","title":"Plagizált pályázattal jelentkező iskolaigazgató-jelöltet támogatnak a fideszesek Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szekta magyar tagja elismerte, hogy meggyilkolt egy idős nőt.","shortLead":"A szekta magyar tagja elismerte, hogy meggyilkolt egy idős nőt.","id":"20181210_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_Ausztriaban_mukodo_gyilkos_boszorkanyszektarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aa1596-d9f4-42c9-8b3e-743cb16b2397","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_Ausztriaban_mukodo_gyilkos_boszorkanyszektarol","timestamp":"2018. december. 10. 08:50","title":"Újabb részletek derültek ki az Ausztriában működő gyilkos boszorkányszektáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek a tagállamok az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, melyet a Fidesz már múlt héten is igyekezett megfúrni. ","shortLead":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek...","id":"20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff8041a-31b7-4764-aca4-e1bdbc63c3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","timestamp":"2018. december. 11. 13:01","title":"Az EP megszavazta a munkavállalók védelmét, a Fidesz nemmel voksolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján, ezzel szeretnék elérni, hogy megrekedjenek az uniós tárgyalások a menekültválságról.","shortLead":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján...","id":"20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd143dba-5576-4bd2-86eb-9128b83969fb","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","timestamp":"2018. december. 10. 10:06","title":"A németek elengedték a kötelező menekültkvótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák Katalin, az Emmi családügyekért felelős államtitkára a France24 újságírójának, amikor az a kormánypárti médiumok és kiadók holdingba tömörüléséről kérdezte. ","shortLead":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák...","id":"20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a64637-8f30-4c6e-b19b-8580a1384c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","timestamp":"2018. december. 10. 21:10","title":"Novák Katalin megdöbbent a francia tévé kérdésein – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvélemény-kutatást rendelt a KDNP, a keresztény alapértékek megítéléséről kérdezik a magyar fiatalokat.","shortLead":"Közvélemény-kutatást rendelt a KDNP, a keresztény alapértékek megítéléséről kérdezik a magyar fiatalokat.","id":"20181211_A_keresztenysegrol_kerdezi_a_KDNP_a_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f830e3d-7dc3-4ae9-87fb-7322cdaeea13","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_keresztenysegrol_kerdezi_a_KDNP_a_fiatalokat","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A kereszténységről kérdezi a KDNP a fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b072a82b-4cfa-48a2-889c-a665b274c30d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jó adag önbizalom és merészség szükséges manapság egy Balthus-kiállítás megrendezéséhez. A teljesen jogos #metoo-mozgalom elindította cunami ma már az eredeti céltól távol eső területeket is érint. A művész esetében súlyosbító körülmény a pedofília vádja.","shortLead":"Jó adag önbizalom és merészség szükséges manapság egy Balthus-kiállítás megrendezéséhez. A teljesen jogos...","id":"20181210_Farol_leesett_gyumolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b072a82b-4cfa-48a2-889c-a665b274c30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d8dd41-b086-49ff-a67c-ac6993892daa","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Farol_leesett_gyumolcs","timestamp":"2018. december. 10. 17:42","title":"Fáról leesett gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1288ad1f-f17c-4f79-b4b9-3fa853fc1231","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ha nem tűröm el, hogy iszonyatosan fontos dolgokat nem írhatok meg, hogy a mondandóm csonkul és torzul, akkor nem írhatok meg semmit és nem tehetek semmit. ","shortLead":"Ha nem tűröm el, hogy iszonyatosan fontos dolgokat nem írhatok meg, hogy a mondandóm csonkul és torzul, akkor nem...","id":"20181210_Revesz_Sandor_Hallgass_ha_szot_akarsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1288ad1f-f17c-4f79-b4b9-3fa853fc1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1853d156-c29c-483a-ad9d-05e545a0874d","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Revesz_Sandor_Hallgass_ha_szot_akarsz","timestamp":"2018. december. 10. 16:20","title":"Révész Sándor: Hallgass, ha szót akarsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]