[{"available":true,"c_guid":"5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alap adományokból és adófizetői pénzekből működik majd.","shortLead":"Az alap adományokból és adófizetői pénzekből működik majd.","id":"20181212_Andy_Vajnatol_fuggetlen_filmes_alapot_hagyott_jova_az_Orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e53bec-0021-4074-a4d1-76a651833dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Andy_Vajnatol_fuggetlen_filmes_alapot_hagyott_jova_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. december. 12. 14:01","title":"Andy Vajnától független filmes alapot hagyott jóvá az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és a frankfurti leves. Sokakat érdekelt még a Való Világ, továbbá Meghan Markle menyegzője is. ","shortLead":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és...","id":"20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46e1420-abe9-40af-bb2a-a95e7f55b2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966632c9-1026-406e-89de-e5bd9fbb1b5a","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Karácsony környékén egyre többször találkozhatunk különböző felhívásokkal, melyekben a rászorulók megsegítése áll a középpontban. Számtalan formában adhatunk, és valódi segítséggé válhat egy-egy apró gesztus, az önzetlen odafigyelés. Cikkünkben olyan történeteket gyűjtöttünk össze, melyekben nem milliárdos cégek, hanem mindennapi emberek voltak, akik sokat tettek. ","shortLead":"Karácsony környékén egyre többször találkozhatunk különböző felhívásokkal, melyekben a rászorulók megsegítése áll...","id":"spar_20181210_5_meghato_tortenet_arrol_hogy_adni_valoban_orom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966632c9-1026-406e-89de-e5bd9fbb1b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203c69e2-6a1b-4391-af0c-2d089ecd97e3","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181210_5_meghato_tortenet_arrol_hogy_adni_valoban_orom","timestamp":"2018. december. 13. 07:30","title":"5 megható történet arról, hogy adni valóban öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b597ee-bf61-4706-9c43-0a04e526e5af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost, de akkor már késő volt.","shortLead":"A sofőr az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost, de akkor már késő volt.","id":"20181212_Zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b597ee-bf61-4706-9c43-0a04e526e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afcb52c-7afc-4c51-8787-a5b67befb4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Budapesten","timestamp":"2018. december. 12. 21:21","title":"Zebrán gázoltak halálra egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is valamennyi verssora a szabadság hiányáról szólt. És persze arról, hogy „ezek ugyanazok”.\r

\r

","shortLead":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is...","id":"20181211_A_ketharmados_tobbseg_onfeledten_zikzikelt_a_Brodykoncerten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4df190-05da-49c4-aa78-926e92d4526a","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_ketharmados_tobbseg_onfeledten_zikzikelt_a_Brodykoncerten","timestamp":"2018. december. 11. 20:00","title":"A kétharmados többség önfeledten zikzikelt – ilyen volt a Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e10f4a-8153-4860-8e9f-8dcea48b01ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RS-Computer a cipőgyártó Puma 1986-ban megjelent \"okoslábbelijének\" mai változata. A lépésszámot és az elégetett kalóriát is nyomon követi.","shortLead":"Az RS-Computer a cipőgyártó Puma 1986-ban megjelent \"okoslábbelijének\" mai változata. A lépésszámot és az elégetett...","id":"20181212_puma_okoscipo_rs_computer_lepesszamlalo_kaloriaszamlalo_futocipo_sportolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e10f4a-8153-4860-8e9f-8dcea48b01ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75d126a-50df-41b2-9dd6-c7c03bff3adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_puma_okoscipo_rs_computer_lepesszamlalo_kaloriaszamlalo_futocipo_sportolas","timestamp":"2018. december. 12. 10:33","title":"Megjött a Puma új cipője, amiben akkumulátor és egy miniszámítógép is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550d00e-27bc-45b9-a556-9b0349eab531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó érkezőben lévős hiperautójának hangja leginkább a korábbi F1-es torpedók hangjához hasonlítható.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó érkezőben lévős hiperautójának hangja leginkább a korábbi F1-es torpedók hangjához hasonlítható.","id":"20181212_mernoki_remekmu_igy_visit_az_aston_martin_elkepeszto_v12es_motorja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a550d00e-27bc-45b9-a556-9b0349eab531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad73d9a0-64c7-4316-a03a-4203d8139618","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_mernoki_remekmu_igy_visit_az_aston_martin_elkepeszto_v12es_motorja__video","timestamp":"2018. december. 12. 08:21","title":"Mérnöki remekmű: így visít az Aston Martin elképesztő új V12-es motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]