Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","shortLead":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","id":"20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6396842-15c6-4e8b-abdf-32d34972d3b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","timestamp":"2018. december. 13. 05:27","title":"Mára legfeljebb hószállingózás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","shortLead":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","id":"20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f52c524-4507-46af-ab2b-68619b8e53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","timestamp":"2018. december. 14. 16:03","title":"Ön is segíthet megmenteni a korallzátonyt, erre a színre figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi napok eseményei új (vagy éppen régi) megvilágításba helyez majdnem elfeledett dalokat.



","shortLead":"Az utóbbi napok eseményei új (vagy éppen régi) megvilágításba helyez majdnem elfeledett dalokat.



","id":"20181214_Milyen_meghato_hogy_vigyaznak_a_rendre_az_ember_neha_elsirja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c2943a-dbf6-4057-805f-d87d68e3ef73","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Milyen_meghato_hogy_vigyaznak_a_rendre_az_ember_neha_elsirja_magat","timestamp":"2018. december. 14. 16:06","title":"„Milyen megható, hogy vigyáznak a rendre, az ember néha elsírja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal szemben a túlóra túlóráit töltő rendőrök jártak el.","shortLead":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal...","id":"20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75090b5a-01d3-4f18-8e2d-5cd300361008","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"A csütörtökön földre tepert momentumos politikus: \"Nem adjuk a jövőnket!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves gyermekek is szavazhassanak a választásokon. Szerinte ugyanis a fiatalokat jelenleg hátrányos megkülönböztetés sújtja, mert olyanok döntenek a politikáról, akiket csak a jelen érdekel.","shortLead":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves...","id":"20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608a8d18-e506-4dbf-b5f7-e29dd71e39ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Kapjanak szavazatot a hatévesek is – javasolja egy brit politológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","shortLead":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","id":"20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548adc94-107c-4bc7-884e-573287be6d1c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","timestamp":"2018. december. 13. 14:34","title":"Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3","c_author":"","category":"itthon","description":"Öt év alatt tíz százalékkal csökkent a középfokú oktatásban részt vevő roma gyerekek száma – ez derült ki a Társadalmi riport 2018 című, nemrég megjelent tanulmánykötetből, amelyből a legújabb HVG-ben olvasható az egyik legfontosabb fejezet.","shortLead":"Öt év alatt tíz százalékkal csökkent a középfokú oktatásban részt vevő roma gyerekek száma – ez derült ki a Társadalmi...","id":"20181213_Romak_integracioja_javulo_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b431fcaf-188a-4726-9bb6-b78b5c22c2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Romak_integracioja_javulo_helyzet","timestamp":"2018. december. 13. 18:45","title":"Romák integrációja: javuló helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében négyezer hektárra tennék rá a kezüket, minden jogi eszközt bevetettek, de mégsem nekik áll a zászló.","shortLead":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében...","id":"20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2292c0-cf8c-47de-a77e-64abb9531254","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","timestamp":"2018. december. 13. 12:41","title":"„Pintér Sándor, Csányi is jött vadászni az elmúlt hetekben, már nem sokáig járhatnak Bélmegyerre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]