[{"available":true,"c_guid":"84d8419b-e4f2-48cb-95e1-50ffa8c10ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autósoknak nem a legjobb a hírük a világban, de ez éppen egy nem rossz ötlet. ","shortLead":"Az orosz autósoknak nem a legjobb a hírük a világban, de ez éppen egy nem rossz ötlet. ","id":"20181216_orosz_autos_sarga_melleny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d8419b-e4f2-48cb-95e1-50ffa8c10ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b15aaa-3e50-4f51-a574-d4157de5c93a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_orosz_autos_sarga_melleny","timestamp":"2018. december. 16. 09:10","title":"Okos ötlet az orosz autósoktól, hogyan használjuk még a sárga mellényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára vezető úton, a balesetben egy ember meghalt, egy pedig megsérült - közölte a rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára...","id":"20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a40570-270e-4f80-9ed8-b4cb28731b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","timestamp":"2018. december. 14. 23:16","title":"Halálos baleset történt Kerekegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Juncker \"isiásza\" miatt keveri a műfajokat.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Juncker \"isiásza\" miatt keveri a műfajokat.","id":"20181215_Kovacs__Juncker_osszekeveri_az_alhirt_a_velemennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb6a54f-ab32-4724-812e-e7be21253a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Kovacs__Juncker_osszekeveri_az_alhirt_a_velemennyel","timestamp":"2018. december. 15. 12:25","title":"Kovács Zoltán: Juncker összekeveri az álhírt a véleménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a másik sofőr a kanyarívet levágva kanyarodott elé, a tragédiát ez is okozta. ","shortLead":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz...","id":"20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2bba14-4719-4018-b97a-3038db2369b8","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","timestamp":"2018. december. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a családtól M. Richárd, de szerinte csak részben felelős a balesetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka nagyon elfáradt, de elégedett teljesítményével a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokságon, amelyen négy arany- és egy ezüstérmet nyert.","shortLead":"Hosszú Katinka nagyon elfáradt, de elégedett teljesítményével a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokságon, amelyen...","id":"20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482d342a-e68a-4aba-abaf-26468a5364aa","keywords":null,"link":"/sport/20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb","timestamp":"2018. december. 15. 14:54","title":"Hosszú: Az edzőm elsírta magát az első közös aranyunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők a kisgyerekük mellett. Most megérkeztek az első szállítmányok. ","shortLead":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők...","id":"20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d6d4ae-9173-4050-a8fd-dd6f53eb9abf","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","timestamp":"2018. december. 14. 15:14","title":"Tiszteletet a kórházban éjszakázó anyáknak - meg persze ágyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3f9b26-010a-4578-8613-1af26d5ca013","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Péntek este óta országszerte több tucatnyi baleset történt.","shortLead":"Péntek este óta országszerte több tucatnyi baleset történt.","id":"20181215_havazas_baleset_vonat_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb3f9b26-010a-4578-8613-1af26d5ca013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e517d5cf-9fb3-4c5e-ab37-d3d9477185f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_havazas_baleset_vonat_keses","timestamp":"2018. december. 15. 11:31","title":"Több autó árokba borult és a vonatok is késnek a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]