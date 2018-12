Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","shortLead":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","id":"20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c51c09-cae6-4257-a36d-d747f9a27412","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","timestamp":"2018. december. 16. 18:02","title":"Videó: A rendőrök lefogtak egy tüntetőt az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek az MTVA székházához.","shortLead":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek...","id":"20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b4fda2-1081-422f-a8cc-4ef000b2c304","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","timestamp":"2018. december. 17. 12:23","title":"Rogán a tüntetőkről: A balhé szándéka vezérli őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak megállni egy tüntetésnél.","shortLead":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak...","id":"20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b11494-0b8b-434c-9827-63cf71002fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","timestamp":"2018. december. 17. 14:50","title":"Bristolban is szólt az Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851de40d-aad3-4452-bbd3-1b00c9c13a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botka után Toroczkai László pártja is beállt a rabszolgatörvény elleni tiltakozásba, igaz, ezt némi hezitálás előzte meg. Most a Mi Hazánk polgármesterei sem engednék a túlórát az önkormányzati cégeiknél. ","shortLead":"Botka után Toroczkai László pártja is beállt a rabszolgatörvény elleni tiltakozásba, igaz, ezt némi hezitálás előzte...","id":"20181216_Toroczkaiek_partja_is_tiltakozik_a_rabszolgatorveny_ellen_csak_kulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851de40d-aad3-4452-bbd3-1b00c9c13a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c6e11-b794-49cc-b158-eb88319035f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Toroczkaiek_partja_is_tiltakozik_a_rabszolgatorveny_ellen_csak_kulon","timestamp":"2018. december. 16. 06:54","title":"Toroczkaiék pártja is tiltakozik a \"rabszolgatörvény\" ellen, csak külön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb erőszakos jelenetek zajlottak le a köztévé épületében a DK-s képviselők szerint. ","shortLead":"Újabb erőszakos jelenetek zajlottak le a köztévé épületében a DK-s képviselők szerint. ","id":"20181217_Varju_Laszlot_ujra_vertek_a_DKs_tarsait_nem_engedik_oda_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774ef4c5-0fef-4ee5-8cec-e2221f238e57","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Varju_Laszlot_ujra_vertek_a_DKs_tarsait_nem_engedik_oda_hozza","timestamp":"2018. december. 17. 16:22","title":"Varju László állítja, újra verték, a DK-s társait nem engedik oda hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf9099b-52cf-432f-bb27-7ef5677bdf50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány ehhez vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbusnak. ","shortLead":"A kormány ehhez vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbusnak. ","id":"20181217_Alkatreszgyarat_epit_az_Airbus_Helicopters_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9099b-52cf-432f-bb27-7ef5677bdf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a69e3db-b3dd-4d74-96a2-8da64437655f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Alkatreszgyarat_epit_az_Airbus_Helicopters_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 17. 17:09","title":"Alkatrészgyárat épít az Airbus Helicopters Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]