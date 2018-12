Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","shortLead":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","id":"20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a190717-d227-49a4-b7b2-d5b19e2f6aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","timestamp":"2018. december. 18. 13:37","title":"A II. kerületben kezdik majd el tesztelni az iskolabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy érzi, az MTVA-nál zajló tüntetés olyan, mint amikor betörnek az ember otthonába.","shortLead":"A humorista úgy érzi, az MTVA-nál zajló tüntetés olyan, mint amikor betörnek az ember otthonába.","id":"20181219_Bagi_Ivan_Fejuket_vesztett_kepviselok_fetrengenek_az_MTVA_epuleteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af96d450-8bd6-4b18-a9a4-c961e57bfaac","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Bagi_Ivan_Fejuket_vesztett_kepviselok_fetrengenek_az_MTVA_epuleteben","timestamp":"2018. december. 19. 08:52","title":"Bagi Iván: Fejüket vesztett képviselők fetrengenek az MTVA épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20181219_Elfogtak_a_tuntetot_aki_lefujta_a_Parlament_elotti_zaszlorudat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686d845a-e576-4593-a86e-893bb0a595fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Elfogtak_a_tuntetot_aki_lefujta_a_Parlament_elotti_zaszlorudat","timestamp":"2018. december. 19. 10:04","title":"Elfogták a tüntetőt, aki lefújta a Parlament előtti zászlórudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4635b1-cc11-43f6-8cfe-825a1d91fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan gyorsan \"távozott\", hogy nem volt ideje összepakolni.","shortLead":"Olyan gyorsan \"távozott\", hogy nem volt ideje összepakolni.","id":"20181218_Hadhazy_a_heten_mindenkepp_visszamegy_az_MTVAba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4635b1-cc11-43f6-8cfe-825a1d91fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b249a03-a062-43ae-b6d4-264fe05c7eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Hadhazy_a_heten_mindenkepp_visszamegy_az_MTVAba","timestamp":"2018. december. 18. 14:55","title":"Hadházy egy békás termoszért biztosan visszamegy az MTVA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","shortLead":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","id":"20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6c01c-a972-4e46-9d9e-1ae03cef8372","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","timestamp":"2018. december. 18. 12:15","title":"Szerelmi bánata van? Így is békés lehet a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit üzleti napilap Soros György üzletembert, filantrópot, a Fidesz ellenségét választotta meg az év emberének.","shortLead":"A brit üzleti napilap Soros György üzletembert, filantrópot, a Fidesz ellenségét választotta meg az év emberének.","id":"20181219_Financial_Times_Soros_Gyorgy_az_ev_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523865a9-48f8-4885-b3e9-bf11496f04c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Financial_Times_Soros_Gyorgy_az_ev_embere","timestamp":"2018. december. 19. 08:36","title":"Financial Times: Soros György az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dd8315-403f-4ad5-9693-81237c79af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy CEU-n tanuló külföldi diák szolidaritásból ment ki a szerdai tüntetésre, a rendőrök egy tumultuózus jelent után emelték ki a tömegből és vitték el. ","shortLead":"Egy CEU-n tanuló külföldi diák szolidaritásból ment ki a szerdai tüntetésre, a rendőrök egy tumultuózus jelent után...","id":"20181218_ceus_diak_tuntetes_rabszolgatorveny_kossuth_ter_gyanusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dd8315-403f-4ad5-9693-81237c79af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bff488a-0dac-469e-8463-455f667d4c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_ceus_diak_tuntetes_rabszolgatorveny_kossuth_ter_gyanusitas","timestamp":"2018. december. 18. 16:08","title":"A tüntető szerint ő csak beesett a rendőrsorfal mögé, erre hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul a Fidesz EP-listája. A fő szempont a stabilitás, de a nevek között ott van Trócsányi László, aki most igazságügyi miniszter, valamint Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója is.","shortLead":"Alakul a Fidesz EP-listája. A fő szempont a stabilitás, de a nevek között ott van Trócsányi László, aki most...","id":"20181218_Kormanyatalakitast_hozhat_a_Fidesz_EPlistaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f1fdd-f0dc-42e3-8939-bf39691be89f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Kormanyatalakitast_hozhat_a_Fidesz_EPlistaja","timestamp":"2018. december. 18. 10:23","title":"Kormányátalakítást hozhat a Fidesz EP-listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]