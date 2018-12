Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f163b85b-20c4-413d-b69d-110c6ab273f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értette a konzultációs levelet hirdető aktivista, miért olyan hálátlanok az emberek.","shortLead":"Nem értette a konzultációs levelet hirdető aktivista, miért olyan hálátlanok az emberek.","id":"20181218_Jot_vitazott_Rasko_Gyorgy_a_fideszes_aktivistaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f163b85b-20c4-413d-b69d-110c6ab273f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a456980c-c80a-409c-af34-d526b8f9db0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Jot_vitazott_Rasko_Gyorgy_a_fideszes_aktivistaval","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Jót vitázott Raskó György a fideszes aktivistával a magyar gazdaság eredményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező új filmjének egy sora hangzott el a szerelvényen. ","shortLead":"A rendező új filmjének egy sora hangzott el a szerelvényen. ","id":"20181219_Reisz_Gabor_Rossz_versek_4_6_villamos_BKK_hangszoro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f0b6bc-bb73-4a51-b46b-63daca6fc6b9","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Reisz_Gabor_Rossz_versek_4_6_villamos_BKK_hangszoro","timestamp":"2018. december. 19. 15:36","title":"„Maga egy gyönyörű ember” – mondta be Reisz Gábor a 4-6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cacba9-64da-49f5-af8a-2b8b42cdffbb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kis híján a semmibe veszett 160 millió forint uniós pénz a Csongrád megyei Királyhegyesen, de az utolsó pillanatban megérkezett a fővárosi mentősereg. Helyi zöldségből helyiek készítik a zöldségkrémeket, az értékesítést pedig egy budapesti csapat vette kézbe. ","shortLead":"Kis híján a semmibe veszett 160 millió forint uniós pénz a Csongrád megyei Királyhegyesen, de az utolsó pillanatban...","id":"20181220_kiralyhegyes_kanalka_manufaktura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cacba9-64da-49f5-af8a-2b8b42cdffbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a983576-64f9-42b9-b78e-8905d80196c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_kiralyhegyes_kanalka_manufaktura","timestamp":"2018. december. 20. 06:30","title":"Így mentette meg a vagány pesti testvérpár a falusi kisüzemet a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","shortLead":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","id":"20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a97b6-0c45-4642-ad92-5d174d5ca72e","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","timestamp":"2018. december. 19. 05:00","title":"Trump elrendelte az amerikai űrhaderő felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit üzleti napilap Soros György üzletembert, filantrópot, a Fidesz ellenségét választotta meg az év emberének.","shortLead":"A brit üzleti napilap Soros György üzletembert, filantrópot, a Fidesz ellenségét választotta meg az év emberének.","id":"20181219_Financial_Times_Soros_Gyorgy_az_ev_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523865a9-48f8-4885-b3e9-bf11496f04c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Financial_Times_Soros_Gyorgy_az_ev_embere","timestamp":"2018. december. 19. 08:36","title":"Financial Times: Soros György az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az mfor.hu vette észre a parlament honlapján közzétett listát, amely szerint december 11-én szaktanácsadásra kötöttek szerződést a Clavis Consulting Kft.-vel. A december 31-ig szóló megbízást Kocsis Máté írta alá, az értéke pedig nettó 11,4 millió forint volt.","shortLead":"Az mfor.hu vette észre a parlament honlapján közzétett listát, amely szerint december 11-én szaktanácsadásra kötöttek...","id":"20181219_Az_allami_milliardok_mellett_a_Fidesz_frakcioja_is_koltott_50_milliocskat_a_Brusszel_elleni_haborura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0aa1c6-6835-4ba2-822c-a058ceb367b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Az_allami_milliardok_mellett_a_Fidesz_frakcioja_is_koltott_50_milliocskat_a_Brusszel_elleni_haborura","timestamp":"2018. december. 19. 16:39","title":"A kormányzati milliárdok mellett a Fidesz frakciója is költött 50 milliócskát a Brüsszel elleni háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]