[{"available":true,"c_guid":"10f45706-6a09-4a8a-ba41-cd66b79cc674","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A nyugat-európai gazdasági fejlődés hatására a magyar bérek is folyamatosan növekednek. Éppen ezért ennek a tényezőnek már nincs akkora megtartó ereje, így a munkavállalók olyan, korábban másodlagosnak számító szempontok alapján válogatnak az állások között, ami megbecsülést és extra biztonságot nyújt számukra és családjuk számára – derül ki a kutatásokból.","shortLead":"A nyugat-európai gazdasági fejlődés hatására a magyar bérek is folyamatosan növekednek. Éppen ezért ennek a tényezőnek...","id":"generali_20181217_Mar_nemcsak_a_jo_bert_de_a_megbecsulest_es_a_torodest_is_keresik_a_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f45706-6a09-4a8a-ba41-cd66b79cc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3716057-d9d2-44f6-a251-55d752d7492c","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181217_Mar_nemcsak_a_jo_bert_de_a_megbecsulest_es_a_torodest_is_keresik_a_munkavallalok","timestamp":"2018. december. 18. 20:30","title":"Már nemcsak a jó bért, de a megbecsülést és a törődést is keresik a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"98d15ce5-3b06-4fe8-86d3-12a80a83315c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában történt események miatt lép a párt.","shortLead":"A közmédia székházában történt események miatt lép a párt.","id":"20181218_feljelentes_tuntetes_kozmedia_mtva_mszp_toth_bertalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d15ce5-3b06-4fe8-86d3-12a80a83315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5e22f-774c-4a7d-b195-f2fb63eac30d","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_feljelentes_tuntetes_kozmedia_mtva_mszp_toth_bertalan","timestamp":"2018. december. 18. 14:54","title":"Feljelent és demonstrációra készül az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 82 éves egyházfő szerint egyetlen politikusnak sem szabad a céljai elérése érdekében a migránsok elleni gyűlöletet felhasználnia.","shortLead":"A 82 éves egyházfő szerint egyetlen politikusnak sem szabad a céljai elérése érdekében a migránsok elleni gyűlöletet...","id":"20181218_Ferenc_papa_megint_kiallt_a_menekultek_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cba32a0-f802-461b-b04b-1618d701f1b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_Ferenc_papa_megint_kiallt_a_menekultek_mellett","timestamp":"2018. december. 18. 14:12","title":"Ferenc pápa megint kiállt a menekültek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe3bcf-1fab-414b-b619-63a02e79d99e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ford Edge SUV nevű kennelje hangszigetelt, így a kutyák semmit nem hallanak a kinti tűzijátékból vagy petárdázásból.","shortLead":"A Ford Edge SUV nevű kennelje hangszigetelt, így a kutyák semmit nem hallanak a kinti tűzijátékból vagy petárdázásból.","id":"20181218_ford_edge_suv_kutyahaz_szilveszter_petardazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18fe3bcf-1fab-414b-b619-63a02e79d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c2a143-f4b5-4143-b767-22f095ec7bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_ford_edge_suv_kutyahaz_szilveszter_petardazas","timestamp":"2018. december. 18. 16:03","title":"A Ford megcsinálta a kutyaházat, amely a szilveszteri petárdázáskor is védelmet nyújt kedvencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6ee2f-c4f3-43cc-b297-1fe424b2a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","timestamp":"2018. december. 19. 16:30","title":"\"Minket senki nem utasít\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Muck Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek valószínűleg behozhatatlan versenyelőnyt szereztek azzal, hogy – egyébként a közbeszerzési törvény előírásaival ellentétesen – a pályázat előkészítésében is részt vettek. ","shortLead":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek...","id":"20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939117ae-e054-4f4e-ab03-78eea2108392","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Most hirdettek eredményt, de négy hónapja megmondtuk, kik nyerik a centrumkórházak tervpályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint most ők is ilyen mobilt készülnek piacra dobni.","shortLead":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint...","id":"20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bb0fe9-89f3-406f-9fbe-e04bcc2e0324","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","timestamp":"2018. december. 19. 15:33","title":"Kinevették az Apple-t, most mégis jön a szenzorszigettel szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500 ember veszíti el az állását. A cég azzal indokolta a lépést, hogy a nagy élőmunka-igény miatt nem éri meg Magyarországon termelni, ezért áttelepülnek oda, ahol olcsóbb a munkaerő.","shortLead":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500...","id":"20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8731941-0728-4425-9f6f-61cd5cb7486b","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","timestamp":"2018. december. 19. 11:23","title":"Túl magas a magyar fizetés? Ezért vonult ki néhány autóiparba beszállító multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]