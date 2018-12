Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e5e285a-ab3e-4c27-bfc6-647d366d5b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől számítva öt napja van aláírni a túlóratörvényt a köztársasági elnöknek. A tüntetők azt kérik majd tőle: ne tegye meg.","shortLead":"Hétfőtől számítva öt napja van aláírni a túlóratörvényt a köztársasági elnöknek. A tüntetők azt kérik majd tőle: ne...","id":"20181219_ader_janos_allamfo_alairas_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5e285a-ab3e-4c27-bfc6-647d366d5b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b319ef2b-25d4-4ab5-a849-eb38d10da519","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_ader_janos_allamfo_alairas_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 19. 15:51","title":"Tüntetéssel győznék meg Ádert pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce86e94d-344f-470e-b331-0a83d12067ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","timestamp":"2018. december. 20. 12:24","title":"Online vásárlás: gigantikus növekedéssel számol az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián kutatásából.","shortLead":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián...","id":"20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44602459-b33e-4b2b-ae7a-7c5062569afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","timestamp":"2018. december. 20. 10:41","title":"Ki a tiszta? - korrupciós index a Fidesztől a Momentumig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint a szakmámban; 17 éve, amióta űzöm, soha ennyiszer nem tettem fel magamnak a kérdést: mi értelme az egésznek? Aztán meggyőztem magam.","shortLead":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint...","id":"20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a35478-14b3-426b-a5ad-d1865946c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","timestamp":"2018. december. 20. 12:50","title":"Gyükeri Mercédesz: Önsajnálat az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint most ők is ilyen mobilt készülnek piacra dobni.","shortLead":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint...","id":"20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bb0fe9-89f3-406f-9fbe-e04bcc2e0324","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","timestamp":"2018. december. 19. 15:33","title":"Kinevették az Apple-t, most mégis jön a szenzorszigettel szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem bevezetése.","shortLead":"Az eredeti 2,4 százalékról 2,04-re csökkentették a GDP-arányos hiánycélt. Indul a nyugdíjreform és az alapjövedelem...","id":"20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8be237-5f27-484d-a1d2-5dac20ab66cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Olasz_koltsegvetes_Salvini_szerint_nem_engedtek_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 20. 13:25","title":"Olasz költségvetés: Salvini szerint nem engedtek az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]