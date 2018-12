Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse az Apple-t.","shortLead":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse...","id":"20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b48255-8f5c-4a9c-930d-9cf293cbb55c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","timestamp":"2018. december. 22. 09:03","title":"Betiltanák az iPhone-okat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dd31d7-0fe3-4358-822c-a784c4e9afc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","timestamp":"2018. december. 20. 15:20","title":"A propagandagépezet torzított valóságot mutat – A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő áll rendelkezésre belőle – állítják brit kutatók.","shortLead":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő...","id":"20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fc8ad-5aaa-451c-8228-317911d8d634","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","timestamp":"2018. december. 21. 09:33","title":"Ön is állandó időhiánnyal küzd? Íme a megoldás, ezt mondják a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt szokatlan, ugyanis festményszerű képeken mutatja be az emberiség egyik legsötétebb időszakát. Ráadásul nagyszerű története van. ","shortLead":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt...","id":"20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3b034-392a-4092-b2a5-9b0ac13d7021","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","timestamp":"2018. december. 21. 15:03","title":"Nem mindennapi látvány: ebben a játékban átélheti a világháborút, szó szerint festői környezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most úgy tűnik, van, aki már használ is egy Galaxy S10-et.","shortLead":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most...","id":"20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a76571-ac28-4d08-85c9-02284974d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","timestamp":"2018. december. 21. 13:03","title":"Lefotózták: valaki már használja a Galaxy S10-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos bénulást szenved. De hogy legalább a nem teljes körű tájékoztatásért kap-e valamilyen kártérítést a beteg, azt még nem vizsgálták meg 11 évvel a műtét után, a panaszos ezt újabb eljárásban kell, hogy megtegye, ha még szeretné.\r

","shortLead":"A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos...","id":"20181220_11_evvel_a_felresikerult_mutet_utan_sem_kapott_karteritest_a_ferfi_de_ujra_perelhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fa8834-b51c-4f74-8a99-ca489fb6bced","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_11_evvel_a_felresikerult_mutet_utan_sem_kapott_karteritest_a_ferfi_de_ujra_perelhet","timestamp":"2018. december. 20. 12:17","title":"11 évvel a félresikerült műtét után sem kapott kártérítést, de újra perelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba34df7-97f1-4719-95d7-adbe5b6f7696","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két rendőri tanúvallomás alapján gyanúsíthatták meg a 32 éves belga–kanadai állampolgárságú diákot azzal, hogy a múlt szerdai budapesti tüntetésen másokkal együtt megütött egy rendőrt. A férfi tagad, viszont ha elítélik, 2-8 évet kaphat. ","shortLead":"Két rendőri tanúvallomás alapján gyanúsíthatták meg a 32 éves belga–kanadai állampolgárságú diákot azzal, hogy a múlt...","id":"20181221_adrien_ceu_tuntetes_hatosag_elleni_eroszak_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba34df7-97f1-4719-95d7-adbe5b6f7696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6995ed04-6f3c-423b-ab15-986c385b867f","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_adrien_ceu_tuntetes_hatosag_elleni_eroszak_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 21. 06:35","title":"\"Különös\" rendőri vallomásokról tud a budapesti tüntetésen letartóztatott CEU-s diák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca4b554-e904-47a1-8365-a11b8930aac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökre virradóra ismét havazni kezdett Budapesten, de nem csak az utcán sétálgatók kaptak belőle a nyakukba.","shortLead":"Csütörtökre virradóra ismét havazni kezdett Budapesten, de nem csak az utcán sétálgatók kaptak belőle a nyakukba.","id":"20181220_busz_havazas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca4b554-e904-47a1-8365-a11b8930aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ba36c-fb76-44d5-a7b0-cb8ddbacb709","keywords":null,"link":"/elet/20181220_busz_havazas_budapest","timestamp":"2018. december. 20. 11:03","title":"Ilyen az, amikor a buszban is havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]