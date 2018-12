Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt írta ki a Facebookra, a fideszes polgármester kapcsoltatta le a közvilágítást. A városfejlesztés szerint nem.","shortLead":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt...","id":"20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a810-8dde-48f6-b19d-e8e04050f372","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","timestamp":"2018. december. 22. 19:02","title":"Tüntettek Érd főterén, lekapcsolták a közvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádlottá minősítette a román katonai ügyészség Ion Iliescut, és bűnvádi eljárást indított a volt román államfő ellen, akit három feltételezett bűntársával emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítanak az 1989-es forradalom ügyében – közölte pénteken a vádhatóság.","shortLead":"Vádlottá minősítette a román katonai ügyészség Ion Iliescut, és bűnvádi eljárást indított a volt román államfő ellen...","id":"20181221_emberiesseg_elleni_buncselekmeny_vad_volt_roman_elnok_ion_iliescu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90d7a3-01f3-4fb2-a0cd-57721de7dc0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_emberiesseg_elleni_buncselekmeny_vad_volt_roman_elnok_ion_iliescu","timestamp":"2018. december. 21. 18:43","title":"Emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolják a volt román elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rövid időn belül újabb nagy esést szenvedtek el az amerikai indexek.","shortLead":"Rövid időn belül újabb nagy esést szenvedtek el az amerikai indexek.","id":"20181221_Tortenete_legrosszabb_idoszakat_eli_az_amerikai_tozsde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1555ec9e-6326-4dfa-9f2f-3a32ce6a9c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tortenete_legrosszabb_idoszakat_eli_az_amerikai_tozsde","timestamp":"2018. december. 21. 23:06","title":"Nagyon rossz időszakát éli most az amerikai tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum adatai szerint már 31 ember fagyott halálra, mióta törvényileg üldözik azokat, akik az utcán élnek.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum adatai szerint már 31 ember fagyott halálra, mióta törvényileg üldözik azokat, akik az utcán...","id":"20181222_31_ember_fagyott_halalra_a_hajlektalantorveny_eletbelepese_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff09e1ae-d549-41c1-b197-97cb10b559de","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_31_ember_fagyott_halalra_a_hajlektalantorveny_eletbelepese_ota","timestamp":"2018. december. 22. 14:55","title":"31 ember fagyott halálra a hajléktalantörvény életbelépése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További 25 ember sérült meg éles lőszertől egy, a határkerítésnél tartott demonstráción. ","shortLead":"További 25 ember sérült meg éles lőszertől egy, a határkerítésnél tartott demonstráción. ","id":"20181221_Lelottek_egy_tizeneves_palesztin_tuntetot_a_Gazai_ovezet_hataranal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a71d5e-23a0-4516-b72d-2b39b7d86b10","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Lelottek_egy_tizeneves_palesztin_tuntetot_a_Gazai_ovezet_hataranal","timestamp":"2018. december. 21. 19:05","title":"Lelőttek egy tizenéves palesztin tüntetőt a Gázai övezet határánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De nincs jó véleményük egymásról. A miniszterelnök egy osztrák lapnak adott interjút. A miniszterelnök egy osztrák lapnak adott interjút.","id":"20181223_Orban_Viktor_Soros_Gyorgy_egy_tehetseges_magyar_honfitars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181789ad-9694-4a2f-86db-c0423cc756de","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Orban_Viktor_Soros_Gyorgy_egy_tehetseges_magyar_honfitars","timestamp":"2018. december. 23. 09:56","title":"Orbán Viktor: Soros György egy tehetséges magyar honfitárs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26204f5-3d91-4fec-8947-3e38b45063d1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kezdő popsztár, páncélos bortolvaj, aranytömbök a levegőben és birkaszépségverseny – egyebek között ezek szerepelnek a The Moscow Times nevű orosz híroldal hírgyűjteményében, amely szerint 2018 – bár még van belőle pár nap – erős esztendő volt.","shortLead":"Kezdő popsztár, páncélos bortolvaj, aranytömbök a levegőben és birkaszépségverseny – egyebek között ezek szerepelnek...","id":"20181222_Ezek_voltak_az_ev_legbolondabb_oroszorszagi_hirei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26204f5-3d91-4fec-8947-3e38b45063d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044c8874-bcca-46a7-8345-c9be71b54526","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Ezek_voltak_az_ev_legbolondabb_oroszorszagi_hirei","timestamp":"2018. december. 22. 17:05","title":"Ezek voltak az év legbolondabb oroszországi hírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Durva torlódás alakult ki az autópálya-határátkelőnél.","shortLead":"Durva torlódás alakult ki az autópálya-határátkelőnél.","id":"20181222_Roszkenel_leginkabb_csak_a_karacsonyi_csodaban_lehet_remenykedni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4601e9da-2139-4205-83c4-3274b9d890b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_Roszkenel_leginkabb_csak_a_karacsonyi_csodaban_lehet_remenykedni","timestamp":"2018. december. 22. 09:47","title":"Röszkénél leginkább csak a karácsonyi csodában lehet reménykedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]