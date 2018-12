Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"S.A.","category":"elet","description":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony misztériuma kiterjed a hétköznapi tárgyakra, ételeinkre is, így vált mágikus erejűvé az ünnepi asztal. De mi köze az almának a termékenységhez és a máknak a halálhoz?","shortLead":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony...","id":"20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05671203-0e00-4d74-a582-36534b0d10bc","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","timestamp":"2018. december. 24. 20:00","title":"Varázsoltunk minden karácsonykor, ahogy sok generáció előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyébként jelentősen javult a levegőminőség az országban.","shortLead":"Egyébként jelentősen javult a levegőminőség az országban.","id":"20181224_Mar_csak_ket_telepulesen_kifogasolt_a_levegominoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f64b80-fd7c-4ceb-8587-537c325c8e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Mar_csak_ket_telepulesen_kifogasolt_a_levegominoseg","timestamp":"2018. december. 24. 14:56","title":"Már csak két településen kifogásolt a levegőminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak, hogy egy munkavállaló mondhat-e nemet a főnöke túlórát követelő kérésére. ","shortLead":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak...","id":"20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b3e93c-857e-4699-b378-b002f818fce7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","timestamp":"2018. december. 23. 21:50","title":"Egy dolog a Fidesz-szavazókat is megosztja a túlóratörvény kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c8ef66-6766-4e8b-9341-5c0577d754c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 14:00","title":"\"Érdemes beleállni!\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túlóratörvény-ellenes tüntetések kapcsán a Financial Times is kielemezte a magyarországi eseményeket, de gazdasági szempontból. A lap szerint a magyar gazdasági modell ellenmondáson alapul.","shortLead":"A túlóratörvény-ellenes tüntetések kapcsán a Financial Times is kielemezte a magyarországi eseményeket, de gazdasági...","id":"20181223_Financial_Times_a_regio_feszulten_figyeli_a_magyarorszagi_esemenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960863b3-3503-4404-894d-b033fd4b8cba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Financial_Times_a_regio_feszulten_figyeli_a_magyarorszagi_esemenyeket","timestamp":"2018. december. 23. 20:11","title":"Financial Times: a tüntetések rámutatnak a magyar gazdasági modell gyengepontjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy S10-et is hasonló funkcióval szerelik fel.","shortLead":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy...","id":"20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbaf55e3-f996-4f37-bb27-3a568b627b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","timestamp":"2018. december. 23. 15:33","title":"Ha ezt tényleg megcsinálja a Samsung, sok mobilfotós vágyik majd a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint hamarosan a pénzügyi szolgáltatások területén is fontos szereplővé válhat a Facebook.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint hamarosan a pénzügyi szolgáltatások területén is fontos szereplővé válhat a Facebook.","id":"20181223_facebook_kriptovaluta_virtualis_penz_stablecoin_whatsapp_penzkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff37c2e-0be4-4e08-9974-9fa25339373b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_facebook_kriptovaluta_virtualis_penz_stablecoin_whatsapp_penzkuldes","timestamp":"2018. december. 23. 19:33","title":"Saját pénzt ad ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]